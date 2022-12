Mujer arruina baile de quinceañera al quitarle una silla que "estorbaba": iban a usarla en vals

El baile de las quinceañeras es uno de los momentos más importantes de toda la fiesta. Como TikTok lo ha podido ilustrar, a veces pasan cosas inesperadas en este preciso momento, y el video que causó conmoción fue uno donde la festejada parecía estar llevando con normalidad su coreografía, pero terminó siendo detenida en medio del acto.

Quinceañera es interrumpida por su mamá en el vals, le quitó una silla que necesitaba en su baile

Un video perteneciente a la usuaria @apolicapricornio, fue el que mostró a una quinceañera de vestido azul realizando su vals en el centro de una tarima iluminada junto a sus chambelanes y al ritmo de la canción 'Hijo de la luna' de Mecano.

Poco a poco, la joven comenzó a acercarse a una silla blanca adornada con un listón para usarla en su baile, pero aparentemente, una de las invitadas no lo sabía.

De acuerdo al material, la madre de la quinceañera fue quien entró en medio del baile y quitó la silla, lo cual hizo que la joven que se quedó en shock le gritara, para posteriormente llevar sus manos a la cara en señal de enojo y frustración.

Pocos segundos después, uno de los chambelanes logró quitárle la silla de las manos y volverla a poner en su lugar, lo cual provoca que la quinceañera vuelva a su posición inicial para hacer el vals desde el inicio.



Aunque no se sabe dónde ocurrió el incidente, logró tornarse viral en cuestión de horas al tener más de 1.4 millones de vistas, tal como le ocurrió al clip del caballo que se "robó" a una quinceañera.

Internautas tuvieron opiniones divididas en TikTok sobre el video viral

Dentro de los comentarios, los usuarios se mostraron claramente molestos con la mujer adulta que quitó la silla a tal punto de llamarla "metiche".

"Debería decir la invitación: 'Sin niños ni señoras metiches'", "¿Y la imprudente no fue?", "¿Qué su mamá no vio los ensayos?", "Sentí mucho coraje por señora, no entiendo cómo se le ocurre cruzarse", "Seguro es la misma doña que también se lleva los juegos de mesa, y comida en tupper" o "Bien dicen que el acomedido nunca queda bien". Son algunos de los comentarios que se pueden leer en el videoclip.



Otra parte de los internautas, se sintieron identificados con la señora porque remarcaron que ellos hubieran hecho lo mismo de haber visto la silla en medio de la tarima.

"Yo queriendo ayudar", "No me voy a reír porque podría ser yo", "Mi mamá haría lo mismo", "Sería yo buscando una silla desocupada", "Yo tratando de ser buena persona" y "Mi mamá tratando de ayudar siempre", son las opiniones de los internautas.