Niña que rompió su alcancía para concierto de Carlos Rivera conoce al cantante y así reaccionó

En TikTok siempre llegan nuevos videos virales y uno que causó conmoción, fue aquel publicado por el usuario @miguelperezvoz, donde se pudo observar a una niña llamada Ximena triste rompiendo su alcancía con ahorros para poder comprar un boleto y ver a su artista favorito, Carlos Rivera , en el palenque de Tlaxcala en una de las dos fechas en las que se presentaría.

Dicho material se hizo extremadamente viral, tanto que incluso el artista mexicano lo vio y quedó tan conmovido que decidió invitarla a su concierto para que no se gastara sus ahorros.

"Yo te invito al palenque de Tlaxcala, para que no los gastes.¡¡Ay mi corazón!! Ya te quiero conocer y darte un abrazo", fue el título del clip compartido por Rivera en respuesta.



Aquellos interneutas que se enteraron de la historia querían saber cómo había resultado este encuentro y para su fortuna, el cantante subió a su cuenta de TikTok el momento.

Todo pasó cuando Ximena arribó con su familia al palenque de Tlaxcala y posaron para algunas fotografías con sus boletos gratuitos en mano en el backstage.



Fue allí cuando Rivera apareció sin previo aviso y Ximena con emoción no dudó en ir a darle un fuerte abrazo, el cual recibió el famoso con mucho gusto.

El ex integrante de 'La Academia' expresó que estaba feliz de conocerla y le preguntó a la menor si estaba lista para disfrutar del concierto a lo cual comentó que sí.

Un detalle que sorprendió a Carlos Rivera es que Ximena le regaló un ramo de flores, el cual aceptó. A cambio, la pequeña recibió una tote bag con diversos regalos de parte del cantante.

"Lo que más orgullo me dio de todo lo que hiciste es que tú demuestras que cuando uno quiere algo se tiene que esforzar para conseguirlo, entonces cuando lo hacen con tantas ganas y de corazón pasan cosas maravillosas y mágicas, que es lo que te pasó a ti", fueron algunas palabras que le compartió a la niña.



El material que ya tiene casi 2 millones de vistas en menos de 24 horas, hasta el momento alberga 3 mil comentarios, donde agradecen a Rivera por interactuar con su "fan número 1" y expresaron sentir envidia "de la buena" por la niña, pues no muchos pueden conocer de esta manera al cantante.

"Nunca pierdas esa humildad que te caracteriza Carlos, me encantó la manera en que recibiste a la niña", "Quiero ser Ximena", "Gracias Carlos Rivera por hacerla sonreír aún más, te admiro", "Qué bonito y Carlos un hombre bien humilde. Se le ve lo que agradece a sus fans", "Ella no olvidará este momento tan especial y sobre todo el aprender a ser perseverante, para ella no habrá un no se puede, gracias Carlos", "Obviamente yo también quisiera ser Ximena en estos momentos , le tengo envidia de la buena" o "Se me puso la piel chinita. ¡Qué bello ver que los sueños se hacen realidad y que se hacen posibles gracias a los demás", fueron algunas palabras.



¿Qué te pareció el video del ecuentro entre ambos? No olvides decirnos en los comentarios.

