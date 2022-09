Comparó las calles de Roma con las del Estado de México y su opinión se volvió viral: video

Con el paso de los años, TikTok se ha convertido en una enorme plataforma en la que circulan una gran variedad de videos, desde aquellos que muestran las tendencias más divertidas del momento, hasta los que provocan polémica entre usuarios de Internet.

Al respecto, Bell (que lleva por nombre de usuario ‘heybeelly’) es una tiktoker que compartió con sus más de 450 mil seguidores algunos detalles de su viaje a Roma y su opinión dividió a cientos de internautas.

Tiktoker se viralizó por comparar las calles de Roma con las del Estado de México

El 1 de junio de 2022, la joven publicó una grabación en la que dejó ver las calles de Roma, Italia. En el breve clip se pueden observar las paredes de algunos edificios pintadas con grafitis.

“Por qué nadie me avisó que Roma, Italia, estaba peor que el Estado de México, jaja”, fue la descripción que acompañó el video.

En el posteo, que alcanzó miles de likes, los comentarios por parte de los usuarios de TikTok no se hicieron esperar, pues hubo quienes señalaron no estar de acuerdo con el comentario de la muchacha:

“Me parece injusto. Justo estuve hace dos semanas y, sin bien hay parte de grafitis y medio descuidadas, hay muchísimas partes bonitas”, “A mí se me hace bonito”, “Nada que ver, hay lugares hermosos”, “Siempre habrá de todo”, “Roma es bellísima”, “A mí me gusta” y “Ese lugar me encanta”, fueron algunos de los mensajes que los internautas dejaron en el video.



Por otro lado, algunas personas le dieron la razón a la joven y se dijeron sorprendidos luego de ver la grabación, pues es común que los turistas solo muestren las partes más bellas de los lugares que visitan.

“Confirmo, de Italia siento que Roma es la ciudad que menos me gustó”, “También me desilusioné”, “Acá al menos hay puestos de taquitos”, “Eso mismo pensé yo”, son comentarios que se leen en el videoclip.

Joven mostró un ‘tour’ por Venecia

Unos días más tarde, el 22 de junio de 2022, Bell compartió un video el que realizó un pequeño ‘tour’ por Venecia, otra ciudad de Italia.

“Les traigo un mini 'tour' por Venecia, si quieres ver más sobre esta ciudad sobre el agua dale ‘like’ al video”, es el mensaje que acompaña el posteo.



La joven mencionó algunos de los aspectos más interesantes del popular destino y rápidamente la sección de comentarios se llenó de mensajes señalando que Venecia es muy bonito.

“Qué hermosa es Venecia”, “Interesante, mi estimada”, “Como en ‘Spider-Man”, “Todo bien”, “He visto Venecia a través de libros y películas, está muy bonito”, "Pronto iré a Italia", "Venecia es mi ciudad" y "Gracias por el 'mini tour' escribieron los internautas.

Cuéntanos, ¿estás de acuerdo con la grabación de la tiktoker y con su comparación de la ciudad Italiana con el Estado de México? ¿Te gustaría recorrer las calles de estos fascinantes lugares como ella?