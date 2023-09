NASA revela fecha en que asteroide podría terminar con el planeta: Esto sabemos de Bennu

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) dio a conocer el resultado de un estudio llamado 'Evaluación de efemérides y peligros de asteroide cercano a la Tierra (101955) Bennu, basado en datos de OSIRIOS REx (nave espacial)' en el 2021, donde se revelaron detalles de la trayectoria de un 'objeto celeste' del tamaño de un rascacielos que podría impactar nuestro planeta.

Esta información ha resurgido en los últimos días ya que hay nuevos datos sobre Bennu, que cuenta con aproximadamente 500 metros de ancho y ha sido catalogado como 'potencialmente peligroso'.

¿Cómo y cuándo sería el fin del mundo?

Este asteroide que viene en camino, si llegara a impactar con la Tierra, tendría el poder de 22 bombas atómicas, destruyendo todo a su paso en una severa explosión.

Y la NASA reveló posibles fechas para el impacto, siendo la primera en el año 2135, con una probabilidad de 0.057% y una fecha más específica el 24 de septiembre de 2182, con una probabilidad de chocar con la Tierra de 0.37%.

Si bien el impacto pudiera suceder en 159 años y la probabilidad es de 1 en 2,700, ya los científicos están viendo qué pueden hacer ante esta posibilidad, ya que si cae sobre la Tierra, podría destruir la humanidad o en el peor de los casos, al planeta entero.

La nave espacial también tomó una muestra de roca y polvo de la superficie del asteroide, que fue entregada este domingo 24 de septiembre de 2023 para una mayor investigación científica. Esta es la primera muestra de un asteoride que regresa en la historia y "podría ayudarnos a comprender mejor el tipo de asteroides que podrían cruzarse en nuestro camino", según el Administrador de la NASA Bill Nelson.

¿Cómo reaccionó la gente ante la noticia?

Algunos de los usuarios de TikTok que vieron el video del tiktoker Candrés Peredo y que ya cuenta con casi 359 mil visualizaciones, tomaron la noticia con humor:

"Que mis nietos se preocupen por eso", "Tengo tan mala suerte que capaz y vivo 200 años", "Wey, no, ese día tenía compromiso", "En mi cumple", "Lo bueno es que ya no voy a estar vivo", "Problema para los del futuro", "Júpiter: ¿y yo, qué?", "¿Y a mí qué? Yo voy a estar con Chabelo", "Ese día no se trabaja, ¿verdad?".



Otros se tomaron dicha información de manera un poco más seria:

"Ustedes están tranquilos porque todos estaremos muertos en esa época, pro si no logran hacer nada nos extinguiremos como los dinosaurios", "De aquí en 50 años ya habrían inventado algo para destruir o desviar a cualquier meteorito. La tecnología aumenta x5 cada año", "2182 y yo en pleno 2023 bien preocupado", "Pobres de mis tataranietos", "Desde que tengo memoria se ha estado muriendo la Tierra".



La realidad es que sí es una noticia que impactó en los científicos, quienes ya toman acciones para analizar las muestras de Bennu y ver si pueden eliminar las posibilidades de extinción.

Tú, ¿qué opinas?