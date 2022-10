Hombre se disfraza de Michael Myers para asustar niños: reacciones se hacen virales en TikTok

Realizar bromas y mostrar los resultados en TikTok se ha hecho más común con el paso del tiempo. Existen de todo tipo; sin embargo, una ganó popularidad debido a que pronto llegará el 31 de octubre con la celebración de Halloween.

En esta fiesta, es común que los niños toquen a las puertas para pedir dulces y decir la conocida frase "Dulce o truco"; y para darle un giro más divertido, un hombre decidió disfrazarse para hacer dichas entregas.

Hombre hace broma a niños disfrazado de Michael Myers: el video se esparció por TikTok

Su idea fue ponerse una máscara del reconocido personaje de ficción Michael Myers, portar una sudadera azul y pantalón café para sentarse afuera de su casa con un tazón de dulces que decía "por favor toma uno".

El disfraz lo hizo parecer un muñeco de decoración de Halloween y escondió a la perfección su identidad por lo que solo restaba esperar a que las personas se acercaran.

En la cuenta de TikTok @haleyblazek, quedaron grabados los momentos donde asustó a los niños, pues cuando estaban cerca de él se movía repitiendo las palabras "solo uno", para que no tomaran más y allí fue cuando se atemorizaron.

Aunque el video dura solo 44 segundos y se grabó el año pasado, se hizo viral en poco tiempo y tiene más de 66 millones de vistas gracias a que fue reposteado y a la cercanía de la fiesta.



Los comentarios más repetidos fueron aquellos que recalcaron su entusiasmo por hacer una broma similar, pues les resultó de lo más divertida.

"Me encantó, no hay duda de que lo haré en Noche de brujas", "La mejor idea para espantar niños sin que sus padres se enojen, me encanta", "Gracias por la idea, ya estoy buscando mi disfraz", "¿Por qué no se me ocurrió antes? es perfecto para asustar niños" o "La mejor broma de Halloween que he visto", fue como se expresaron en el clip original.

Las reacciones de los niños y adultos asustados fueron comentadas por los internautas

En un inicio del video se ve como el hombre disfrazado trata de asustar a un niño que está disfrazado de banana y al hacerlo, resultó que su padre fue el que terminó con más miedo, lo cual no pasó despaercibido por los internautas.

"El papá gritó más que la banana", "Estoy seguro de que el padre estaba tratando de tranquilizarse a sí mismo más que a los niños", "Lo mejor fue el susto del papá", "Me dio risa la risa de la banana, pero más del papá" y "El señor salió más rápido de ahí por el susto", son otros comentarios.



Por otro lado, también asustó a una niña que se vistió de unicornio, y aunque se aproximó sin miedo, al moverse el supuesto muñeco su expresión cambió por completo e hizo que sus acompañantes salieran corriendo.