Britney Spears reveló su aborto con Justin Timberlake en una canción, pero nadie lo entendió

Britney Spears está a punto de lanzar su autobiografía ‘The Woman in me’ (La mujer que soy) el próximo 24 de octubre, en la que hará fuertes revelaciones sobre su vida personal, tal y como lo adelantó la revista 'People' al publicar un fragmento de dicho libro.

Britney Spears revela que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake

Durante su relación con Justin Timberlake, la cantante se embarazó, algo que siempre había querido, pero la historia no terminó como ella quería.

“Fue una sorpresa, pero para mí no era una tragedia. Amaba tanto a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Solo que esto sería mucho antes de lo previsto”, escribió Spears en su libro.



La intérprete relató que su entonces pareja no estaba contento con la situación, ya que consideraba que no era el momento adecuado para formar una familia.

“Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes (...) Si hubiera dependido únicamente de mí (el aborto), nunca lo habría hecho. Sin embargo, Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre. Hasta el día de hoy, es una de las cosas más angustiosas que he experimentado en mi vida”, expresó.

¿Britney Spears contó lo de su aborto en una canción?

Por supuesto, el fragmento del libro se hizo viral y los fanáticos de la ‘Princesa del Pop’ asociaron directamente este suceso con la canción ‘Everytime’, la cual fue lanzada en 2003 y por mucho tiempo se pensó que estaba dedicada a Timberlake.



Tanto en la letra como en el video, Britney Spears nos dio varias pistas del dolor que sufrió por la pérdida de su bebé.

“Y cada vez que te veo en mis sueños veo tu cara, me estás persiguiendo, supongo que te necesito cariño. Intento creer que tú estás aquí, es la única manera en que lo veo claro. ¿Qué he hecho?”, “Por favor, perdóname, mi debilidad te causó dolor y esta canción es mi perdón” y “Por la noche rezo que tu rostro se desvanezca”, son algunos fragmentos del tema que sugieren que habla de su pérdida.

Pero eso no es todo. En el video, Britney se mete a la tina y su cabeza comienza a sangrar y parece que su fantasma vaga por un hospital y al final termina en una sala de parto, donde se aprecia el momento en el que la madre sostiene a la recién nacida en sus brazos.



¿Crees que esta canción se la dedicó a Justin Timberlake tras lo que narró en su libro?