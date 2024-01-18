Animales

Nace vaquita de dos cabezas y asombra a todos: videos de cómo vive se hacen virales en TikTok

Los videos de esta becerra desataron todo tipo de reacciones en Internet.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Una becerra es la última sensación de TikTok. ¿La razón? Nació con una deformidad que provoca que tenga dos cabezas y miles de personas se han asombrado con ella. Esto es lo que se sabe al respecto.

Videos de becerro de dos cabezas se hacen virales

Internet nos ha impresionado con todo tipo de historias de animales haciendo cosas fantásticas, como los perros de asistencia o una foca que ‘intimida’ a los habitantes de un pueblo. Pero la más reciente en viralizarse es una vaca que nació con dos cabezas.

El 10 de enero pasado, la cuenta ‘Two-headed calf’ (@twoheaded.calf3) se estrenó en TikTok con un breve video de apenas 20 segundos de una pequeña vaca. La cámara la enfoca hacia su cabeza desde diferentes ángulos para captar cada detalle de su particularidad: nació con dos cabezas, que están opuestas la una de la otra. Cuatro ojos, cuatro orejas, dos hocicos, pero solo un cuerpo.

“El nacimiento de una becerra de dos cabezas sucede una en cada 400 millones de veces”, se explica al pie de las imágenes. En el texto, además, pedía ideas de nombres para la becerra.

@twoheaded.calf3

That small calf should grow healthy and live happily 🙏🏼🩵.#calf #twoheadedcalf #cuteanimals #cute #countryside #countrysidelife #cutecalf #mycalf #babycalf please follow us🙏🏼🩷

♬ original sound - Vano’s farm

Si bien la persona detrás de la cuenta no ha dado detalles como cuándo o dónde nació, sí ha compartido un par de actualizaciones con respecto a su crecimiento.

Días después de ese primer clip, aseguró que “siguen vivas”, pero que no “pueden alimentarse por sí mismas”, por lo que les dan de comer a través de una especie de sonda.

La revista ‘Newsweek’ detalló que intentó contactar al creador de la cuenta para concer más de su historia, pero no obtuvo respuesta.

@twoheaded.calf3

Replying to @alexis🎀 Guys, can't stop crying, thank you so much for this love 🫣🩷🩷🩷 These beautiful girls are still alive, my brother is trying to feed them this way (they can't eat themselves) we will see what happens, thanks again everyone 🥺🥰 #twoheadedcalf #countryside #countrysidelife #cuteanimals

♬ Until I Found You - Stephen Sanchez

Policefalia es como se le conoce al fenómeno de que un animal nazca con dos cabezas. Si bien es poco común, no imposible y hay registros de múltiples casos en todo el mundo.

No obstante, la esperanza de vida de cualquier animal con policefalia es corta. De acuerdo con el Record Guinness, la vaca de dos cabezas que más tiempo ha vivido fue Gemnini, que nació en agosto de 1991 en Michigan (Estados Unidos) y murió 17 meses después (en enero de 1993).

@twoheaded.calf3

A two-headed calf a birth like this happens every one in 400 million times, she has four eyes - mouths - noses and two ears 🫣🥰. Let us think of what to call this adorable calf with two heads 🥹. Please follow us to show you more videos 🩷#calf #adorable #twoheadedcalf #countryside #countrysidelife #incredible #cute

♬ original sound - Vano’s farm

TikTok reacciona a videos de becerra de dos cabezas

Las imágenes de la vaquita de dos cabezas rápidamente se hicieron virales en la red social. Cada uno de los 4 videos tiene más de 2 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas expresando su fascinación y asombro por la becerra.

“Cuidenlo o lloro”, “Dale besitos mientras está vivo, por favor”, “Se merece todos los poemas del mundo y el doble de estrellas”, “Tengo tantas preguntas, pero es hermoso”, “Llorando por el poema, esa bebé vea el doble de estrellas”, “Críalos y dales amor todo el tiempo que vivan”, “Lo que importa es que estén cómodas y bien”, “Por favor dile cuántas personas la amamos”, “Esto realmente me parece fascinante, me pregunto cómo sientes y miran con dos cabezas” o “Voy a llorar si le pasa algo” fueron algunos de los mensajes que le dejaron.


Además, miles de personas recordaron el poema ‘Becerro de dos cabezas’ de Laura Gilpin, que relata el nacimiento y casi instantánea muerte de un animal de este tipo que, pese a ser considerado un “fenómeno de la naturaleza”, puede ver “el doble de estrellas en el cielo”.

@twoheaded.calf3

There are twice as many stars as usual 🌟#calf #twoheadedcalf #cuteanimals #countryside #countrysidelife

♬ original sound - Stage Door Johnny

¿Alguna vez habías visto una vaca de dos cabezas?


