¿La basura en China debe estar 'lavada' antes de tirarla? Joven muestra el proceso en el "día más importante de la semana"

El usuario de TikTok Alex Chen se hizo viral al compartir el proceso completo que tiene que seguir para tirar la basura en China, lugar en el que reside, durante "el día más importante en esa parte de Asia".

El video, que ya tiene más de 2.7 millones de reproducciones, casi 180 mil 'me gusta' y más de mil 300 comentarios en tan sólo 6 días, relata el paso a paso que hay que seguir para evitar multas.

"Si pierdes el camión de la basura, te quedas con tu basura, porque acá no hay basureros públicos y tampoco la puedes dejar en la calle porque te multan", afirmó.

¿Cuál es el proceso para tirar la basura en China, según el usuario de TikTok que se hizo viral?

El joven reveló que existe una aplicación que muestra por dónde van los camiones de la basura: uno es para los deshechos comunes y corrientes (colocados en bolsas de plástico normales), y otro para el reciclaje (que se colocan previamente lavados, enjuagados y secados en cajas o no la reciben).

Durante el clip se muestra cómo la gente espera los vehículos en plena calle y cómo éstos llegan haciendo sonar una música característica para identificar qué tan cerca viene.

Por lo que logra verse, el camión no suele esperar mucho ni detenerse, por lo que la gente debe prácticamente correr tras él y arrojar su basura al camión, aunque si las bolsas van mal cerradas o en mal estado no son recibidas.

El chico comentó por escrito en el video que muchas de las personas más ancianas no saben cómo usar la aplicación, así que, tal como en México que suena la famosa 'campana de la basura', han aprendido durante toda su vida que cuando suena la música es que 'ya viene el camión'.



Alex confiesa que, como todos deben esperar a que pase el camión, la espera sirve para socializar con los vecinos y hacer un poco de conversación. Esto sólo sucede una vez a la semana, por eso comenta que es "el día más importante".

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok ante la forma de tirar la basura en China?

Los internautas, en su mayoría latinos, hicieron evidentes las diferencias que tenían con el chico en cuanto a la manera de tirar la basura en sus diferentes países, aplaudiendo la cultura del reciclaje, pero sintiéndose afortunados en algunas otras cuestiones.

"Súper organizados, me encanta", "Menos contaminación", "Me encantaría que se hiciera esa separación en México, pero creo que ólo un día es limitante", "De flojera", "En Chile estamos a años luz de lograr algo así. Felicitaciones a tu país", "En Chile pasa 3 veces a la semana, dejas la bolsa colgada en la reja y la recogen ellos", "En Argentina pasa todos los días", "En Costa Rica nos falta reciclar más", "En USA, la basura pasa los viernes y la del reciclaje dos veces al mes, es súper incómodo", "Nunca pensé que fuera tan afortunado por poder tirar la basura diario", "Cosas de primer mundo", escribieron algunos.

¿Cómo se tira la basura en México?

Además de que sí hay basureros públicos, pasa el camión de la basura prácticamente diario, haciendo sonar su 'campana' previo a su paso, y también hay barrenderos que pueden tirar la basura por ti.

En algunas zonas, la basura debe ir separada por orgánica o inorgánica, pero aún no contamos con un vehículo especial para el reciclaje.

Sólo en pocos lugares existen varios botes de basura donde los deshechos van un poco más clasificados y son redirigidos a donde deben ir.

¿Cómo es tirar la basura en Japón?

Al ser también un país asiático y que comparte la cultura oriental de China, descubrimos que en Japón es muy similar la manera de tirar la basura.

La usuaria de TikTok @nuriape__, que vive en un departamento en esta región, cuenta que hay toda una sala para separar la basura y que tienen un sistema de reciclaje muy estricto.

Existen contenedores para los deshechos comunes y corrientes y una zona para el reciclaje con cajas o canastos para separar el plástico, las etiquetas y los tapones de las botellas, las latas, etc. Lo cual debe estar totalmente bien lavado como en China.



También existe un espacio para colocar el cartón completamente aplanado.

La recolección de la basura se hace prácticamente diario en dichos departamentos.