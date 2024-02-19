Entretenimiento

La ausencia de Matthew Perry en ‘In Memoriam’ y la emotiva aparición de Michael J. Fox: así reaccionan las redes a los BAFTA 2024

Los llamados 'Oscar británicos' dieron mucho de qué hablar el 18 de febrero en redes, donde se desmenuzó lo mejor y lo peor de la noche.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Matthew Perry se enamoró de Jennifer Aniston antes de 'Friends', pero nunca logró conquistarla

Los Premios BAFTA 2024 fueron el pretexto perfecto para que el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra se llenara de estrellas que regalaron momentos memorables como la emotiva aparición de leyendas del cine como Michael J. Fox; aunque la polémica también estuvo presente con la ausencia de Matthew Perry en ‘In Memoriam’. Aquí lo momentos más virales de la premiación y los memes con los que reaccionaron en redes.

¿Qué pasó en los Premios BAFTA 2024?

PUBLICIDAD

La noche del domingo 18 de febrero se llevó a cabo la premiación que es considerada para muchos como los equivalentes británicos a los Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Estados Unidos, mejor conocido como Premios Oscar.

'Oppenheimer' sigue posicionada como la favorita de la temporada de premios y es que, de las 13 nominaciones, se fue a casa con siente galardones, entre ellos ‘Mejor director’, ‘Mejor película’; ‘Mejor actor protagonista’, ‘Mejor banda sonora original’, ‘Mejor fotografía’, ‘Mejor edición’ y ‘Mejor actor de reparto’.

Fue precisamente durante la entrega de uno de estos reconocimientos que Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, pues tras subir al escenario en silla de ruedas, por motivo de los problemas de movilidad que tiene a causa del Parkinson que padece desde hace 30 años, se puso de pie para anunciar al ganador a 'Mejor película, lo que llevó a la audiencia a ponerse de pie y ovacionarlo.

“Hay una razón por la que dicen que las películas son mágicas porque las películas pueden cambiar tu día. Pueden cambiar tu aspecto, a veces pueden cambiar tu vida”, dijo Michael J. Fox en agradecimiento a la reacción de los asistentes.


El momento de inmediato le dio la vuelta a las redes sociales, donde los espectadores aplaudieron la presencia del inolvidable protagonista de la trilogía de ‘Volver al futuro’, reaccionando con lágrimas a través de memes.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


Emma Stone fue nombrada como ‘Mejor actriz’ por su trabajo en ‘Pobres criaturas’ regalando otro de los momentos virales de la noche pues a su paso para recibir el galardón Ryan Gosling no dudó en lanzar un guiño a su amiga y compañera en ‘La La Land’ con el que volvió a conquistar las redes.

Los internautas también reaccionaron a la presencia del príncipe Guillermo, solo, sin Kate Middleton, quien fue operada hace unas semanas, y en medio del diagnóstico de cáncer que recibió su padre, el Rey Carlos III.

PUBLICIDAD

El trabajo que hizo David Tennant como presentador de la noche, junto a su inseparable perrito, Bark Ruffalo, se llevó las palmas de oro por parte de los internautas, quienes lo piden ahora para liderar más premiaciones.

Polémica en los BAFTA 2024

Aunque la noche corrió entre risas, ovaciones, desfile de los mejores looks y muchos se fueron a casa con premio en mano, la polémica también se hizo presente con David Beckham, quien fue criticado por emplear la palabra “soccer”, utilizada en inglés americano, y no football, como se dice en Reino Unido.

Los internautas rechazaron el uso del término en un evento realizado en Inglaterra, criticando que ahora usa inglés americano, donde trabaja, olvidándose supuestamente de su lengua materna.

Relacionados:
EntretenimientoPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD