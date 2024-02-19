La ausencia de Matthew Perry en ‘In Memoriam’ y la emotiva aparición de Michael J. Fox: así reaccionan las redes a los BAFTA 2024

Video Matthew Perry se enamoró de Jennifer Aniston antes de 'Friends', pero nunca logró conquistarla

Los Premios BAFTA 2024 fueron el pretexto perfecto para que el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra se llenara de estrellas que regalaron momentos memorables como la emotiva aparición de leyendas del cine como Michael J. Fox; aunque la polémica también estuvo presente con la ausencia de Matthew Perry en ‘In Memoriam’. Aquí lo momentos más virales de la premiación y los memes con los que reaccionaron en redes.

¿Qué pasó en los Premios BAFTA 2024?

PUBLICIDAD

La noche del domingo 18 de febrero se llevó a cabo la premiación que es considerada para muchos como los equivalentes británicos a los Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Estados Unidos, mejor conocido como Premios Oscar.

'Oppenheimer' sigue posicionada como la favorita de la temporada de premios y es que, de las 13 nominaciones, se fue a casa con siente galardones, entre ellos ‘Mejor director’, ‘Mejor película’; ‘Mejor actor protagonista’, ‘Mejor banda sonora original’, ‘Mejor fotografía’, ‘Mejor edición’ y ‘Mejor actor de reparto’.

Fue precisamente durante la entrega de uno de estos reconocimientos que Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, pues tras subir al escenario en silla de ruedas, por motivo de los problemas de movilidad que tiene a causa del Parkinson que padece desde hace 30 años, se puso de pie para anunciar al ganador a 'Mejor película, lo que llevó a la audiencia a ponerse de pie y ovacionarlo.

“Hay una razón por la que dicen que las películas son mágicas porque las películas pueden cambiar tu día. Pueden cambiar tu aspecto, a veces pueden cambiar tu vida”, dijo Michael J. Fox en agradecimiento a la reacción de los asistentes.



El momento de inmediato le dio la vuelta a las redes sociales, donde los espectadores aplaudieron la presencia del inolvidable protagonista de la trilogía de ‘Volver al futuro’, reaccionando con lágrimas a través de memes.

So great to see Michael J. Fox presenting Best Film at the #BAFTAs tonight. He was brought on stage in a wheelchair, but stood at the podium. pic.twitter.com/Y6HsMPMOS4 — Martin Lieberman 🎗️ (@martinlieberman) February 18, 2024

David Tennant “he was Marty McFly in…”

Me “F**K” then proceeds to start bawling my eyes out #BAFTAs #MichaelJFox pic.twitter.com/FdgCWnvNfj — Sarah Evans (@sazmi) February 18, 2024



Emma Stone fue nombrada como ‘Mejor actriz’ por su trabajo en ‘Pobres criaturas’ regalando otro de los momentos virales de la noche pues a su paso para recibir el galardón Ryan Gosling no dudó en lanzar un guiño a su amiga y compañera en ‘La La Land’ con el que volvió a conquistar las redes.

Reto: Superar a Mia y Sebastian.



Obstáculo: Emma Stone y Ryan Gosling en los BAFTAs.#EEBAFTAs pic.twitter.com/FluflqgmuO — Carla ❁ (@shannonlada) February 18, 2024

Ryan Gosling es la perfección hecha persona #BAFTAs pic.twitter.com/NiqFVGfGmV — Misifú ♀️ (@LorenCL) February 19, 2024

Que alguien te mire como Sebastian mira a Mia, o, bueno, como Ryan Gosling mira a Emma Stone en los #EEBAFTAs #BAFTAs. Siempre con #LaLaLand en el corazón. pic.twitter.com/a267G0ZC2B — Emanuel Juárez (@EmaJuarezOk) February 18, 2024

Los internautas también reaccionaron a la presencia del príncipe Guillermo, solo, sin Kate Middleton, quien fue operada hace unas semanas, y en medio del diagnóstico de cáncer que recibió su padre, el Rey Carlos III.

PUBLICIDAD

El trabajo que hizo David Tennant como presentador de la noche, junto a su inseparable perrito, Bark Ruffalo, se llevó las palmas de oro por parte de los internautas, quienes lo piden ahora para liderar más premiaciones.

NO WAY HAS DAVID TENNANT COME TO THE BAFTAS WITH HIS DOG DAVID AND MICHAEL SHEEN ALREADY STOLE THE SHOW WITH THIS ADORABLE DOG 😂😂😂😂 #DavidTennant #BAFTAs #EEBAFTAs pic.twitter.com/CbUd6NSD9Y — Lee Hood (@Mofoman360) February 18, 2024

Can David Tennant please host everything. Preferably in a kilt. With Michael Sheen? Thanks. #BAFTAs pic.twitter.com/vqEW3MAoiX — Kat 🐍🪽 (@SherlockW_H) February 18, 2024

DAVID HOLDING MICHAEL’S DOG?!

Can’t have David Tennant host the Baftas without some kind of silly shenanigans between him and Michael. pic.twitter.com/UqjgpSX9iY — Azira’s Aardvark | The Odd One (@fabledfool) February 18, 2024

everyone who's out to get david tennant in the baftas to steal his gender pic.twitter.com/nvTWfnk7pa — kim ♆ (@tennantversion) February 18, 2024

Polémica en los BAFTA 2024

Aunque la noche corrió entre risas, ovaciones, desfile de los mejores looks y muchos se fueron a casa con premio en mano, la polémica también se hizo presente con David Beckham, quien fue criticado por emplear la palabra “soccer”, utilizada en inglés americano, y no football, como se dice en Reino Unido.

Los internautas rechazaron el uso del término en un evento realizado en Inglaterra, criticando que ahora usa inglés americano, donde trabaja, olvidándose supuestamente de su lengua materna.

Only came to make sure I wasn't the only person saddened at the glaring omission by @BAFTA of #MatthewPerry during the in memorandum tributes! #BAFTA2024

I'm pleased to see it's not just me! pic.twitter.com/CP7m7vMv0J — Annalise Cowlishaw (@Annalise_24) February 18, 2024