Bad Bunny regaña a sus fans por WhatsApp y los tacha de "tontos": Le llueven críticas

Bad Bunny dio nuevamente de qué hablar en redes sociales y se convirtió en tendencia este martes 10 de octubre debido a los regaños que le hizo a sus fans a temprana hora de la mañana.

Los seguidores del 'Conejo malo' criticaron su estilo de comunicarse con ellos para hacerles reclamos y llamadas de atención en la red social X (antes Twitter).

"Bad Bunny ha perdido completamente la cabeza en su canal de Whatsapp", "Bad Bunny tiene el channel ese de WhatsApp sólo para regañar a los fans", "Bad Bunny molestando y desahogándose en su canal de Whatsapp", "Bad Bunny sólo regaña en el grupo de whatsapp", "Nadie me regaña más que Bad Bunny por whatsapp", "Me pego un susto cada vez que Bad Bunny escribe por whatsapp", "Quítenle whatsapp a Bad Bunny", "Ni mis papás me regañaban tan temprano como Bad Bunny en su whatsapp", "Sólo Bad Bunny se le ocurre regañarnos por WhatsApp a las 6:30 de la mañana", "Ese Bad Bunny nos para riñendo por su canal de WhatsApp, ya me aburre", escribieron algunos.

¿Qué desató la furia de Bad Bunny?

Desde hace unos días ha estado circulando en algunos grupos de whatsapp de Puerto Rico lo que sería la tracklist oficial del nuevo disco del cantante, información que 'se filtró' y que sus fans tomaron como verídica y siguieron compartiendo hasta llegar a ser una tendencia.



Además también se dijo que el intérprete estrenará sus nuevos temas en los Premios Billboard de este año, situación que no le gustó nada a Bad Bunny.

¿Cuál fue el regaño de Bad Bunny a sus fans?

'El Conejo malo' se molestó por la manera en la que los fans le hicieron caso a los supuestos rumores y hasta llamó 'tonta' a la gente que los creía.

"Buenos días gente, aunque no tan buenos... Me he levantado un poco triste al enterarme que después de tanto que les he tratado de enseñar, aún hay muchos que no aprenden. ¿Cómo es posible que haya gente tan tonta creyendo los falsos tracklists y los Billboards esos falsos con fts (colaboraciones) tan falsos? ¿Cómo???? Buenoooo, allá ellos. Yo sé que los que están aquí en este grupo de WhatsApp son más inteligentes y eso me alegra un poco".



A pesar de que Bad Bunny intentó corregir cómo terminó el mensaje, la gente no se aguantó y criticó que siempre los esté regañando, pero además aseguran que el cantante quiere engañarlos, pues se anunció que su nuevo álbum saldrá a la luz este viernes 13 de octubre con 22 canciones, luego de desmentir que el tracklist de 22 temas que circuló por las redes es falso y que no lanzaría más sencillos o discos este año después de 'Un preview'.

"No sé si habéis visto el canal de WhatsApp de Bad Bunny, pero es básicamente él haciéndonos gaslighting y ya está", "Ya no creo en nadie, hasta Bad Bunny nos mintió y hasta nos regañó en WhatsApp", "Pinchi Bad Bunny negándolo en whatsapp", "Un día Bad Bunny me regaña en WhatsApp por creer en especulaciones de su nuevo álbum y al otro día sé que tendrá 22 canciones nuevas", "Oye, Bad Bunny en whatsapp es más mentiroso que tu ex el marihuano. Álbum el 13 de Octubre", "Por canal de WhatsApp dice otra cosa Bad Bunny".



Esta es una más de la lluvia de críticas que ha recibido en los últimos tiempos el intérprete, a quien también tundieron luego de estrenar 'Un Preview', criticando que todas sus canciones son iguales; y su nuevo look estrenado también hace tan sólo un día.



Ante todo esto, 'El Conejo malo' podría perder seguidores o credibilidad, siendo el canal más concurrido de whatsapp con más de 15.5 millones de seguidores. ¿O será sólo una estrategia para aumentarlos? ¿También será estrategia eso de 'mentir' sobre sus lanzamientos?

¿Tú qué crees?