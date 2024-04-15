Supermercado vende auto eléctrico por menos de 7 mil dólares: te decimos dónde comprarlo

Video ¿Era suyo? Influencer destruye auto de lujo por hacer un baile viral y le llueven críticas

Cuando una persona visita alguna tienda departamental llega con la idea de comprar ropa, juguetes, accesorios o perfumes, pero ¿te imaginas que ahora también puedas adquirir un automóvil? Pues resulta que la cadena de establecimientos en México llamada Waldo's llamó la atención porque al parecer puso a la venta una marca de automóviles.

¡Automóviles en Waldo's! La gran sorpresa que está causando sensación

Esto se dio a conocer gracias al video publicado el pasado 4 de abril en el canal de YouTube 'Autos básicos'. En el material titulado "El auto eléctrico de Waldo's para ir por las tortillas" y que cuenta hasta ahora con más de un millón de views, mostró que al visitar una sucursal de Waldo's se encontraba en exhibición un auto. Al indagar un poco en sus características se afirmí que la marca Kiwo fue la responsable de su creación y además se añadió que el modelo es eléctrico, es decir, que no necesita gasolina.

"Cuenta con faros LED y faros de niebla. Posee un motor eléctrico que puede alcanzar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y el tiempo de carga es de 6 a 10 horas ofreciendo una autonomía de 60 km. Cuenta con unas llantas de 12 pulgadas, las cuales tienen freno de disco, pesa 100 kilos, puede llevar hasta 3 pasajeros y su peso de carga máximo es de 315 kilos", es parte de la descripción que le dio el youtuber.



El precio del automóvil, disponible en los colores rojo, negro y gris, es de 120 mil pesos mexicanos, poco más de 70 mil dólares, pero actualmente se marca que tiene un descuento del 16%, dejándolo en un precio final de 100 mil pesos (5 mil 981 dólares).

Imagen waldos.com.mx



La oferta ha generado una gran cantidad de comentarios y especulaciones en línea, con muchas personas cuestionando la autenticidad del anuncio y preguntándose si se trata de un error tipográfico o una estrategia de marketing. Sin embargo, la tienda departamental ha confirmado que el anuncio es auténtico en su página web y que el auto realmente está a la venta por el precio anunciado.

Internautas aseguraron que el precio del vehículo es elevado

En la opinión de los internautas, externaron que, a pesar de que parece un modelo prometedor para distancias cortas y no usa gasolina, su precio es excesivo.

"Mejor una bicicleta amigo es más recreativa, barata, ecológica y sana", "Yo pagaría 60 mil, no más", "Está muy cara la verdad", "Por la velocidad y autonomía, así como capacidad de carga, es un vehículo netamente recreativo, si la intención es comprarlo para transporte del diario o incluso para los mandados, es un desperdicio absoluto de dinero", "Caro y frágil"Está carísimo. Debería estar a precio similar de una motocicleta" y "El carrito esta super caro . Pienso que entre unos 45 a 60 mil pesos . Sería algo justo", fueron algunos de ellos.



La misma página de Waldos advierte que el vehículo no es apto para realizar viajes largos o transitar en avenidas principales, debido a su rango de autonomía y su velocidad máxima, por lo cual se recomienda no utilizarlo en las calles muy transitadas o carreteras, donde las velocidades de los autos ascienden a más de 100 kilómetros.



Por último, en la descripción del auto no se menciona si se requiere ponerle placas al vehículo, lo cual podría significar un gasto extra.

