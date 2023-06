Hombre se hace viral por estacionar sus autos en el techo de su edificio: ¿cómo lo hizo?

Joven sube sus dos autos a techo de su edificio y las fotos se viralizan en Internet

Quien también se volvió tendencia por hacer algo impredecible fue un hombre asiático de Tutianchu, Taiwán, que tras ser hostigado por sus vecinos decidió poner en marcha un plan controversial.

En Internet se esparció una historia bastante curiosa donde un hombre, del cual se desconoce su verdadero nombre, tomó medidas extremas después de que sus vecinos le pidieran que moviera sus automóviles, pues estaban estacionados de tal forma que estorbaban en la entrada y la calle.

Al parecer el hombre no tenía un espacio dónde dejarlos y tras el aumento de quejas optó por dejarlos en la última planta del edificio donde vive.

Las personas quedaron tan impactadas con su decisión que incluso las fotos que se tomaron para evidenciarlo comenzaron a circular en redes y se esparcieron alrededor del mundo.



De acuerdo al portal de noticias Archyde, las camionetas llevan aproximadamente 2 años arriba del edificio habitacional y las imágenes fueron capaces de iniciar una investigación en contra del dueño por poner en riesgo la vida de todos los que viven en el complejo.

Las fotos se hicieron virales en poco tiempo y los usuarios de redes comenzaron a preguntar cómo exactamente logró subir aquellos vehículos hasta la cima del edificio.

"Ni Toreto se atrevió a tanto", "Esto es un truco de GTA", "No entendí cómo los subió", "Qué buena idea así nunca me van a robar mi carro", "Siento que es mentira", "Me estoy quebrando la cabeza para entender cómo le hizo", "Eso pasa cuando uno usa el 100 por ciento de su cerebro" o "Qué atrevimiento el suyo jaja poner a salvo sus autos a costa de que se caiga el edificio".



Para sorpresa de todos el dueño de las camionetas rentó una grúa para poder ponerlas allí, ya que en realidad no las utilizaba como medio de transporte.

Tras la investigación se pidió a las personas que desalojaran el edificio para evitar un posible accidente y el dueño de los autos aseguró que ya encontró un nuevo lugar donde dejarlos, por lo que pronto serán retirados del techo.



Por el momento no se sabe si el causante de todo este alboroto será sancionado con algún pago económico o si los vecinos lo dejarán volver al edificio, debido a que causó un gran susto a todos por mucho tiempo.

