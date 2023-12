El primer 'villancico bélico': Jóvenes cantan música navideña versión corrido tumbado y causan furor

Dos jóvenes músicos y tiktokers se volvieron virales hace unos días por su original forma de cantar villancicos, ya que los hicieron versión 'corrido tumbado', siendo estos los primeros 'villancicos bélicos'.

¿Cómo dieron a conocer los primeros villancicos bélicos?

Los dos chicos, que se hacen llamar en TikTok Efecto SR (@efecto_sr), compartieron su primer video al respecto hace una semana, el que inicia con el punto de visa de una persona abriendo la puerta de su casa, mientras se lee y se escucha: "Cuando llegan los de los villancicos bélicos".

La persona abre la puerta y se topa de frente con la agrupación conformada por Emilio y Alejandro, quienes traen guitarras, bufandas y gorritos navideños.

"¿Cómo anda, compadre?", pregunta uno de los chicos. "Bien, bien, ¿qué rollo?", responde el supuesto dueño de la casa. "Venimos a tocarle los villancicos", comenta nuevamente uno de los amigos. "No, ahorita no, compadre", dice el hombre del hogar, tratando de cerrarles la puerta. "No, viejo, viejo, son villancicos bélicos", asegura uno de los jóvenes, deteniendo la puerta. "Ah, chin*a, a ver...", se convence el señor.



El dueto comienza a tocar una versión muy distinta de la canción infantil 'Burrito sabanero', la cual cautivó a muchos internautas por la música, la voz, la originalidad, la interpretación, el talento y las caras que hacía uno de los chicos mientras cantaba.

"Villancicos tumbados", "jajajaja Me hizo la noche", "La people andaba bien activa allá en Belén", "Estuvo buen tuqui tuqui tuqui tuqui jajajaj", "A penas se estaba poniendo bueno y les cierran la puerta", "¿Ya está en spotify?", "Con esos villancicos hasta a mí me dieron ganas de ir a Belén", "Ustedes son mi ejemplo a seguir", "Se escucha muy bien, que es lo mejor", "Corridos navideños", expresaron algunos.



Con una duración de poco menos de un minuto, el video ya cuenta con 21.1 millones de reproducciones, 2.2 millones de 'me gusta' y miles de comentarios.

De 'El Burrito Sabanero' a 'Los peces en el río'

En un segundo video, subieron la 'parte 2' o la segunda canción de estos originales villancicos.

"Buenas noches, ¿ahora qué? ¿Otra vez? Si ayer vinieron, güey", dice el que parece ser el mismo señor de la noche anterior al abrirles nuevamente la puerta. "Es que venimos con una nueva rola", asegura el vocalista, quien había estado de espaldas, mientras su amigo tocaba la puerta enérgicamente y decía a qué iban. Tras dar la vuelta y explicarse, el hombre de la casa les dijo que cantaran: "Ándale, échatela pues"



El cantante comenzó a cantar su versión de la popular canción navideña 'Los peces en el río' con toda la actitud, bailando y moviendo su cabeza al ritmo de la música.

"Los peces de lady Gaga del río", "Qué chidos villancicos", "Lo peor de todo es que se escuchan bien y los quiero cantar así en las posadas jajaja", "Siempre cortan en la mejor parte la inspiración", "¡Todos conmigo aaaaa! jajajajaja", "Que salga otra canción navideña, please", "Saquen los villancicos bélicos completos, los queremos en Spotify a la de ya", "Tengo que admitir que son buenos", "Parece que está cantando Peso Pluma", "Saquen su playlist para ponerla en la cena del 24", opinaron algunos internautas en esta segunda ocasión.



Esta vez el video duró unos cuantos segundos más de un minuto, obteniendo 12.9 millones de visualizaciones, 1 millón de likes y nuevamente miles de comentarios.

¿Tú qué opinas? ¿Los pondrías en tus fiestas navideñas o posadas?