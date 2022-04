Abuelita tiene el secreto de la juventud eterna y es ¿comer 144 huevos al mes? Te contamos

No sólo Maribel Guardia puede presumir de ser una sexy abuelita, pues alrededor del mundo hemos conocido a muchas mujeres que lucen una figura envidiable en una avanzada edad.

Como esta mujer, que a sus 53 años es pretendida por jovencitos y que sorprendió al mundo con su extravagante dieta.

La abuelita fitness reveló su dieta

Se llama Andrea Sunshine y no es una abuelita común, tiene 53 años y puede presumir de tener una figura esbelta, además de una excelente salud.

En una entrevista para ‘Jam Press’ y publicada por el diario ‘The Sun’, el 26 de febrero de 2022, la mujer reveló cuál es su secreto para mantenerse en forma.

La abuelita fitness, originaria de Brasil, reside actualmente en Londres en donde pasa sus días en el gimnasio y evadiendo a sus jóvenes pretendientes.

Tiene ascendencia holandesa, es divorciada, mamá de dos hijos y, por supuesto, una abuela consentidora con sus nietos.



Es aficionada a los deportes, por lo que lleva una rutina para preservar su salud, adicionalmente compite en torneos de fisicoculturismo.

“Hay un estigma de que con el avance de la edad de las mujeres, sólo deben dedicarse al cuidado del hogar y la familia. Es posible hacer ambas cosas. La mente tiene un poder muy grande para transformar nuestro cuerpo, no podemos dejar la mente de lado", dijo a 'Jam Press'.

El secreto de su figura

Algo básico para ella es el ejercicio, pasa de tres a ocho horas al día en su “Disneylandia”, como ella le llamó, y lo complementa con una dieta que dejó con la boca abierta a más de uno.

Y es que esta abuelita llega a comer alrededor de 3,500 calorías en hasta ocho comidas diarias; claro, dichos platillos incluyen brócoli, arvejas, coliflor, repollo y espinacas.

Las verduras dulces, como las zanahorias y las calabazas, no están incluidas dentro de su dieta, así como la sal y el aceite, asimismo, toma hasta cuatro litros de agua al día.

“Me encanta hacer ejercicio... Cuidarme es un acto de amor que aprendí con el tiempo y por eso planifico mi alimentación, cuido lo que como y evito las grasas y los dulces siempre que puedo", expresó.



Aunque, según lo que ella cuenta, la clave del éxito de su físico está en los cinco huevos diarios que ingiere, un aproximado de 144 huevos al mes.

La molestia de sus pretendientes

Andrea Sunshine no pasa desapercibida, algo que le molesta profundamente.

Sobre todo cuando se encuentra realizando su rutina de ejercicios, donde hombres más jóvenes se acercan para invitarla a salir.

"Mientras me entreno no quiero que ningún hombre me distraiga. Los hombres jóvenes están enamorados de las mujeres maduras atractivas, así que me coquetean todo el tiempo. No me gusta la atención. Cuando estoy en mi sesión, odio que me molesten”, aclaró.



En su perfil de Instagram cuenta con más de 60,000 seguidores a quienes consciente con postales sobre sus ejercicios y su vida diaria, también de la dieta que consume.

“La gente me llama bestia. No me molesta que me llamen abuela fitness: estoy en mi mejor forma e infinitamente saludable", mencionó Andrea Sunshinea ‘Jam Press’.