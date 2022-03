Tiene 65 y brilla en las pasarelas: conoce a Yazemeenah, su belleza ha sorprendido al mundo

Por años, el estereotipo que se ha creado alrededor del género femenino en cuanto a la edad ha impedido que éstas se realicen en diversos ámbitos sin cargar con los prejuicios de la sociedad.

Por eso, cuando una historia como esta se hace viral, suele causar sorpresa y admiración.

Yazemeenah Rossi, la modelo de más de 60 años

A sus 65 años de edad, ha conquistado las pasarelas con su larga cabellera plateada, que se ha convertido en una característica particular de su estilo.

De origen francés, ha lucido las prendas de importantes casas como Saint Laurent, Thierry Mugler y Christian Lacroix.

Su carrera comenzó a los 28 años de edad, algo sorprendente en el medio donde el promedio es de 21 años.

Sin embargo, su fama despegó a partir de los 40 años, forjando una trayectoria profesional.

¿Cuál es el secreto de su belleza?

Una de sus principales fuentes de la juventud es estar libre de estrés y preocupaciones, contó a 'Infobae' en 2021.

“La edad es una aptitud para mí. Si uno tiene contacto con su niño interior y continúa siendo curioso con la vida, obtendrá automáticamente nueva energía”, continuó Yazemeenah.



La modelo confesó que nunca se ha acercado a realizar alguna práctica estética:

“Nunca me he operado. Me encuentro y me veo bien así que no veo la necesidad de operarme”, señaló al mismo medio.

Además de dedicarse a las pasarelas, practica la meditación, lleva un estilo de vida saludable y es una aficionada a la fotografía. Tiene un negocio de venta de chales y realiza trabajo humanitario en Nepal.

“Mi objetivo es inspirar a otras mujeres y hombres a ser ellos mismos y conseguirlo para mí es maravilloso. Esa es la mejor parte del modelaje”, admitió para 'Vogue' en mayo de 2021.

Aseguró, en una la misma entrevista para 'Vogue', que la edad no le importa, tampoco los cambios físicos, pues está bien a nivel espiritual.

Yazemeenah Rossi señaló que no le gusta aconsejar a otros sobre cómo cuidarse; aun cuando recomendó comer sano, estar en contacto con la naturaleza y dormir bien.

“Cuando cuidamos nuestro cuerpo, a nivel espiritual hay una respuesta, especialmente si no hay interferencias, como productos químicos, dispositivos electrónicos. Tienes que cuidar la envoltura de tu cuerpo para poder tener una conexión con tu lado espiritual”, finalizó, igual a 'Vogue'.