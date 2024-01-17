¿Sobrevivió? La verdadera y trágica historia de Anastasia Romanov, la princesa perdida de Rusia

Video La verdadera historia de 'La Bella y la Bestia' no tiene un final feliz (a uno lo encierran en una jaula)

Durante décadas, la historia de Anastasia Romanov ha fascinado a muchas personas, ya que existen varias versiones de lo que ocurrió con ella, tal y como lo han reflejado varias películas, series y libros.

Fue con la ayuda del príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de Isabell II que pudieron identificar los restos de Alexie y Anastasia Romanov. Imagen Instagram @color_by_klimbim/@simply.nikolaevna/20th Century Fox

Anastasia, ¿la última sobreviviente de la familia Romanov?

Existen diferentes versiones de lo que ocurrió con Anastasia, hija del Zar Nicolás II. Algunos autores aseguran que murió de forma fatal tras la revolución rusa (que ocurrió entre marzo de 1917 a junio de 1923), mientras que otras versiones aseguran que fue la única que sobrevivió de la familia Romanov, que fue asesinada en 1918.

Anastasia nació el 18 de junio de 1901 y fue la hija más joven del último zar de Rusia Nicolás II. La joven creció junto a sus tres hermanas, Olga, María y Tatiana, y su hermano Alexie, dos años menor que ella.

A pesar de su baja estatura, Anastasia tenía un carácter ingenioso y era considerada la más traviesa de su familia, por lo que se revelaba en contra de sus profesores y hacía bromas a la servidumbre que atendía el castillo.

Pese a todo esto, la joven era muy inteligente, aunque un poco distraída, ya que aprendía las lecciones más rápido que sus hermanos y solía aburrirse.

Su familia, los Romanov, gobernaron Rusia de 1613 hasta la revolución rusa en 1917, la cual terminó con la dinastía y se instauró el régimen comunista bajo el liderazgo de los bolcheviques.

¿Cómo murió la familia Romanov, la última dinastía de Rusia?

Después de la abdicación del zar en 1917, la familia fue detenida y mantenida bajo arresto domiciliario hasta que fueron trasladados a Ekaterimburgo, donde fueron ejecutados un año después.

Durante mucho tiempo hubo especulaciones y rumores sobre la supervivencia de Anastasia y su hermano, misterio que por fin quedó resuelto gracias a la ciencia.

¿Realmente sobrevivió Anastasia Romanov al asesinato de su familia?

Por muchos años se creyó que Anastasia había logrado escapar, pero lo único que ocasionó fue que varias mujeres asumieran su identidad, presentando buenos argumentos, hasta que en 2007 se resolvió el misterio.

En ese año se encontraron los restos de lo que parecían ser los cuerpos de un adolescente y un niño, cerca de la residencia Romanov. Fue con la ayuda del príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de Isabel II quien aceptó que se utilizara su sangre para identificar la identidad de dichos cadáveres, comprobando así que se trataban de Alexie y Anastasia Romanov, como aparece en un episodio de la serie ‘The Crown’.

¿Conocías la historia de Anastasia Romanov?