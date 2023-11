"Siempre serás mío”: hombre se declara al novio en plena boda y así reacciona la esposa

Un hombre eligió la boda de su mejor amigo para ‘declararle’ su amor frente a todos y la reacción de la novia se volvió viral.

Hombre declara su amor a su amigo en plena boda

El momento en el que un joven 'declara su amor' a su amigo en plana boda, frente a todos, incluida la novia, le está dando la vuelta a todo Internet, provocando divertidas reacciones entre los internautas.

En una grabación compartida en Instagram se ve lo que parecía ser una boda normal: los invitados en las mesas que rodeaban a la de los novios, quienes aparecen sonrientes para las cámaras.

El momento álgido se da cuando un joven aparece en la pantalla, con pancarta en mano, la extiende y deja ver a quien graba, antes que a nadie, el mensaje oculto.

La dedicatoria iba dirigida para el recién casado con la intención de que, la novia y todos los presentes la notaran.



La pancarta llevaba escrito un mensaje contundente en el que dejaba claro que, aunque su mejor amigo se uniera en matrimonio con otra mujer, los años de amistad no quedarían en el olvido.

“Siempre serás mío”, gritó el amigo a toda la fiesta y medio Internet a través de su pancarta.



Por supuesto todo se trató de una broma por parte del amigo al novio pues en la descripción de la divertida grabación ventiló la advertencia que antes había recibido.

“Mi amigo: 'no vayas a hacer ma*adas en mi boda’”, se lee sobre la grabación.

Reacción de la novia ante 'declaración de amor' de amigo a novio se vuelve viral

Por supuesto que el divertido momento fue una sensación en redes sociales; sin embargo, fue la reacción de la novia la que cautivó a los usuarios.



Entre los comentarios destacan la naturalidad y simpatía con la que la novia se ríe ante la declaración ‘amorosa’ al hombre con el que se acaba de jurar amor eterno.

“Si no puedes jotear con tus amigos, ¿en verdad son tus amigos?"; "La novia diciendo que no"; "Yo habría hecho otro cartel que pusiera: 'Te quedaste con el mejor papel, el de amante'"; La que dijo que no, fue la esposa no él"; "La novia cállate eres un secreto solo nos casamos por la herencia"; "Lo mejor de esto es que la esposa no puso cara de ma*ona"; "Ella dirá lo que quiera pero el amigo solo se lo presta mientras ella acepte cuidarlo, nunca le perteneció a ella del todo", son algunos de los mensajes.