Señor conquista TikTok por cocinarle a su esposa: lo apodan 'el papá de RoRo'

Hoy mi esposa me ha pedido hamburguesa. #cocina #comedia #humor #meme #roro #hamburguesa #tradwife #tradhusband Vaya por delante que considero que Roro hace unos platos exquisitos y tiene una puesta en escena genial. El meme del personaje de Rocío, me ha inspirado para pasar un rato divertido, espero que, además de un poco de humor, te inspire la receta para su reproducción, es bien fácil, te dejo la receta: HAMURGUESA: yo utilicé carne argentina (de mi proveedor en La Línea de la Concepción) no tienes más que picarla, añades huevo batido y un poco de pan rallado le das forma con un molde y a la barbacoa o la plancha. Emplatar y añade lo que más te guste PAN DE PITA: 500 g de harina; 7 g de levadura fresca; 10 g de sal; 10 g de azúcar; 150 g de agua tibia; 2 cucharadas soperas de aceite - Incorpora la harina en un bol junto a la sal y arena (o sea, mezcla con los dedos) - Haz un huevo en el centro de la harina en el bol e incorpora agua tibia (no muy caliente) y añade la levadura y el azúcar, déjala unos 5 minutos. - Pasado el tiempo, incorpora el aceite y mezcla con una espátula, desde el centro hacia a fuera hasta que la harina se despegue del bol. - Pon un poco de harina en la superficie de trabajo y vierte la masa para amasarla durante 10 minutos. - Bolea la masa y deposítala en el bol previamente untado en aceite y pinta la bola de la masa con aceite, tápala - Destapa y deshincha la masa metiendo el puño en el centro. - Vierte la masa sobre una superficie previamente enharinada y extiende la masa con las manos hasta formar un disco. - Divide el disco en 8 porciones y haz bolitas de cada porción reservando en una bandeja tapadas con film de cocina durante unos 15 minutos. - Vuelve a poner harina en la superficie de trabajo y coloca una bola y con las yemas de los dedos aplástala y dale forma de disco pequeño, estira con rodillo. Pon harina por encima si es necesario. - Reserva todos los pequeños discos y, hasta que hagas el pan, tapa con un paño húmedo. - Puedes hacer el pan de pita en horno o sartén: EN HORNO: 250 ºC, entre 5 y 7 minutos EN SARTÉN: Precalienta sartén a fuego medio-alto, coloca el pan y al salir burbujas dale la vuelta.