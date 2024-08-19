Señor conquista TikTok por cocinarle a su esposa: lo apodan 'el papá de RoRo'
Este tiktoker está revolucionando las redes por concinarle a su esposa y con sus habilidades culinarias. Los usuarios ya lo apodan 'el papá de RoRo' ¡y no paran de hablar de él!
Albert Jiménez, un tiktoker español, ha ganado mucha popularidad gracias a un video en el que cocina para su esposa. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los usuarios no fue solo su habilidad culinaria, sino el gran parecido de su contenido con el de RoRo, la influencer española que ha sido duramente criticada por presuntamente perpetuar los roles de género.
Albert se ha ganado el corazón de los cibernautas con su trato afectuoso y su habilidad para cocinar, lo que ha desatado una ola de comentarios positivos. Muchos destacan el deseo de muchas mujeres por tener a un hombre así a su lado.
“Este si es un hombre de verdad”, “ya no hay de esos”, “y además construye, no que otros ni casa tienen y quieren mujeres de casa”, se puede leer en los comentarios.
@hoy.enmicocina
Hoy mi esposa me ha pedido hamburguesa. #cocina #comedia #humor #meme #roro #hamburguesa #tradwife #tradhusband Vaya por delante que considero que Roro hace unos platos exquisitos y tiene una puesta en escena genial. El meme del personaje de Rocío, me ha inspirado para pasar un rato divertido, espero que, además de un poco de humor, te inspire la receta para su reproducción, es bien fácil, te dejo la receta: HAMURGUESA: yo utilicé carne argentina (de mi proveedor en La Línea de la Concepción) no tienes más que picarla, añades huevo batido y un poco de pan rallado le das forma con un molde y a la barbacoa o la plancha. Emplatar y añade lo que más te guste PAN DE PITA: 500 g de harina; 7 g de levadura fresca; 10 g de sal; 10 g de azúcar; 150 g de agua tibia; 2 cucharadas soperas de aceite - Incorpora la harina en un bol junto a la sal y arena (o sea, mezcla con los dedos) - Haz un huevo en el centro de la harina en el bol e incorpora agua tibia (no muy caliente) y añade la levadura y el azúcar, déjala unos 5 minutos. - Pasado el tiempo, incorpora el aceite y mezcla con una espátula, desde el centro hacia a fuera hasta que la harina se despegue del bol. - Pon un poco de harina en la superficie de trabajo y vierte la masa para amasarla durante 10 minutos. - Bolea la masa y deposítala en el bol previamente untado en aceite y pinta la bola de la masa con aceite, tápala - Destapa y deshincha la masa metiendo el puño en el centro. - Vierte la masa sobre una superficie previamente enharinada y extiende la masa con las manos hasta formar un disco. - Divide el disco en 8 porciones y haz bolitas de cada porción reservando en una bandeja tapadas con film de cocina durante unos 15 minutos. - Vuelve a poner harina en la superficie de trabajo y coloca una bola y con las yemas de los dedos aplástala y dale forma de disco pequeño, estira con rodillo. Pon harina por encima si es necesario. - Reserva todos los pequeños discos y, hasta que hagas el pan, tapa con un paño húmedo. - Puedes hacer el pan de pita en horno o sartén: EN HORNO: 250 ºC, entre 5 y 7 minutos EN SARTÉN: Precalienta sartén a fuego medio-alto, coloca el pan y al salir burbujas dale la vuelta.♬ som original - Andressa Rassam
En la grabación se le puede ver cocinando y además construyendo él mismo, con la ayuda de sus hijos, una parrilla para asados y barbacoas, lo que generó la aprobación de los cibernautas.
“Más videos así por favor, le ganas a RoRo por mucho, has construido un huerto”, “no hay competencia ante esto, hizo una parrilla y tomó las verduras de su huerto”, son algunas frases de aprobación que que pueden leer en su perfilr de TikTok.
Gracias a dedicación y cuidado, Albert se ha ganado el apodo de 'el papá de RoRo', muchos cibernautas no dudaron en calificarlo así en honor a la influencer española.
“El papá de la RoRo”, “quítenme el internet. ¿Cómo llegué a este video del papá de RoRo'”, “Don RoRo ya lo sigo”, “genial, ahora el papá de RoRo sube videos también xD”, se lee en los mensajes del clip.
Los videos de Albert han recibido comentarios llenos de admiración. Algunos de sus seguidores no solo le han expresado su apoyo, también el deseo de ver a más hombres como él, que no temen romper con las normas de masculinidad tradicionales para expresar su amor y dedicación hacia sus seres queridos.
Muchos han comenzado a notar las similitudes entre él y RoRo, especialmente en su enfoque en satisfacer las necesidades de su pareja a través de actos de servicio. Este paralelismo ha llevado a que los fanáticos pidan un "crossover" entre ambos, imaginando a Albert y RoRo colaborando en un video donde ambos cocinan para sus respectivas parejas.
Albert ha respondido a estos comentarios con entusiasmo, destacando que RoRo ha sido una fuente de inspiración para él y que le encantaría colaborar con ella en el futuro.
En el clip, se puede ver a Albert construyendo una parrilla para barbacoa junto a sus hijos, mientras esperan la llegada del solomillo argentino para preparar una hamburguesa que su esposa había antojado.
La demostración de sus habilidades en la construcción y en la cocina llamó la atención de muchos usuarios de TikTok, quienes lo elogiaron por ser un hombre que no solo complace a su esposa en sus antojos, sino que también construye desde cero una parrilla.
Este clip ha hecho reflexionar sobre cómo se perciben los roles de género en la sociedad actual. El machismo, que sigue siendo una fuerza dominante en muchas culturas, ha perpetuado la idea de que ciertas tareas y actitudes son exclusivamente femeninas o masculinas.
Sin embargo, aunque no se sabe si este fue el propósito principal de Albert, el tiktoker dejó muy claro en la red social china que dedicarse a su familia de manera activa y cariñosa es lo que más disfruta.
"Una de las mejores cosas que le pueden pasar a uno es poder elegir entre varias opciones, escojo ser feliz y pasármelo bien dedicándome a mí, a mi familia y a mis amigos".
Este tipo de contenido en redes sociales no solo ayuda a romper con lor roles tradicionales de masculinidad, sino que invita a otros hombres a reconsiderar cómo viven y expresan su identidad.
El éxito de Albert en TikTok ha hecho que los cibernautas pidan un crossover entre RoRo y él, una colaboración que seguramente sería viral.
“Ahora quiero un video de RoRo y este rey cocinando juntos para su mujer y Pablo”, “Roro tiene competencia”, “Por dios. Esto lo tiene q ver RoRo”.
Ante esta sugerencia, en los comentarios Albert se mostró muy emocionado de hacerlo y no dudó en expresar su admiración por RoRo y admitir que se ha inspirado un poco en ella para hacer esta clase de videos.
“Estaría genial, ¿qué diría? Ella hace cosas mucho más sofisticadas. Si te he sacado una sonrisa, ya estoy pagado”, es una de las respuestas que el influencer ha dado a sus seguidores.
@hoy.enmicocina
Respuesta a @Berlín #roro #donroro #cocina♬ Ghibli-style nostalgic waltz - MaSssuguMusic
Sin duda, los videos de Albert tambié son un recordatorio de que los tiempos están cambiando, y con ello las expectativas sobre los roles de los hombres en la sociedad.
A través de su contenido, Albert no solo entretiene, también sirve de inspiración para que sus seguidores sean más auténticos y no teman a mostrar amor y dedicación a sus seres queridos, sin importar lo que diga la sociedad.