¿Quién es Ballerina Farm y por qué la critican tanto? Su vida con sus 8 hijos causó polémica

Hannah Neeleman, también conocida como Ballerina Farm, tiene 34 años y comparte su vida diaria como ama de casa en las redes sociales. Esto ha provocado que sea duramente criticada por supuestamente fomentar los roles de género.

Alexandra Gómez.
Actualmente, el empoderamiento femenino y la modernización de los roles de género son algunos de los temas predominantes en la agenda social. Es por eso que las figuras que prefieren un estilo de vida más tradicional generan controversia y debate, y son tachadas de retrógradas.

Un claro ejemplo es Hannah Neeleman, conocida en redes sociales como Ballerina Farm, una influencer que ha llamado la atención de millones de personas por promover 'tradewife', un estilo de vida tradicional en el que la mujer desempeña el papel de ama de casa mientras que el hombre es el proveedor y sustento económico.

@ballerinafarm

I’m calling it “Dairy Date Night” 🐄🌾♥️ @Daniel

♬ original sound - Ballerina Farm


Neeleman, de 34 años, nació y creció en Salt Lake City, Utah, en una familia mormona. Antes de convertirse en una figura pública, era una bailarina profesional. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando decidió mudarse a las montañas de Utah y adoptar un estilo de vida que muchos consideran anticuado.

En su granja, Ballerina Farm, vive con su esposo y sus ocho hijos, y se dedica a las labores domésticas que incluyen cocinar, limpiar y cultivar sus propios alimentos.

En redes sociales, Hannah cuenta con nueve millones de seguidores en Instagram y más de siete millones en TikTok.

Sus publicaciones van desde recetas de cocina hechas con verduras que ella misma cultiva hasta escenas de su vida diaria en la granja, que evocan el estilo en que vivían las mujeres en los años 50, situación que contrasta fuertemente con las tendencias del feminismo moderno.

@ballerinafarm

The perfect poached egg. Im sure there are many methods, but this has been working for me lately. Crack the egg into equal amounts water+vinegar and let it rest for 10 minutes before boiling. 🥚 ✨

♬ original sound - Ballerina Farm


La granja de Hannah y su esposo tiene más de 128 hectáreas, donde crían animales y cultivan una variedad de productos que van desde hierbas y frutos hasta leche bronca.

Aunque las tareas son compartidas entre la pareja, cuentan con 40 empleados, una realidad que a menudo no se muestra en sus redes sociales, lo que ha sido un punto muy debatido entre los usuarios de las redes.

Las críticas hacia Ballerina Farm no han sido pocas. Algunos aprecian su contenido y la forma en que representa un estilo de vida autosuficiente y familiar, mientras que otros la acusan de perpetuar roles de género obsoletos y de estar influenciada por su esposo, Daniel Neeleman.

@ballerinafarm

Out for my birthday lunch. Best present is spending time with this crew right here. ♥️

♬ original sound - Ballerina Farm

¿Quién es Daniel, el esposo de Ballerina Farm?

Daniel es hijo del multimillonario y fundador de la aerolínea JetBlue, David Neeleman, y también comparte su perspectiva y estilo de vida en redes sociales, aunque con una audiencia mucho menor que la de su esposa.

En respuesta a estos señalamientos, Hannah ha defendido su elección de vida y su autenticidad en entrevistas con medios estadounidenses.

En una conversación con The Times, explicó que, aunque se identifica con los valores tradicionales en algunos aspectos, siente que está innovando y explorando nuevos caminos.

Hannah y su esposo afirman que la decisión de tener una gran familia es una cuestión de fe y confianza en la voluntad divina, motivo por el cual no utilizan métodos anticonceptivos.

Mientras algunos ven en Hannah una figura inspiradora que promueve la autosuficiencia y los valores familiares, otros la consideran un retroceso en la lucha por la igualdad de género.

