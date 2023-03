Albañil sin manos presume cómo hace para trabajar en la construcción: videos inspiran a TikTok

Llarii Gómez es una usuaria de TikTok que decidió presumir a su papá a través de una serie de videos en los que muestra como trabaja en la construcción, maneja, cocina, cose y hasta prepara comida a pesar de no contar con sus extremidades superiores.

Y es que para muchas personas su discapacidad no es un tema que los acompleja, por el contrario, presumen orgullosos las habilidades que han desarrollado a raíz de esto, como ocurrió con el chico que perdió su mano a los 13 años y aprendió a realizar prótesis cómodas y a bajo costo para regalar a otros o la mujer sin brazos que se convirtió en mamá y muestra cómo cría a su hija a los internautas.

Albañil perdió ambas manos y no se alejó de la construcción

El señor Gómez nació con ambas manos y fue así que aprendió el oficio de la construcción y la albañilería. Lamentablemente, hace 16 años el hombre tuvo un accidente eléctrico, el cual provocó la amputación de sus extremidades superiores.



Las quemaduras y lesiones causadas por energía eléctrica suelen ser graves porque el daño de la piel no es perceptible a simple vista, como ocurre con las heridas a consecuencia del fuego, así que son difíciles de evaluar al momento del accidente.

Además, suelen ser lesiones con daño progresivo e irreversible, de ahí que los cirujanos descarten procedimientos reconstructivos y opten por la amputación, lo que puede tener un impacto negativo en el estado emocional de los pacientes e incluso laboral y económico, porque deben adaptarse a vivir sin su extremidad.

Afortunadamente, ese no fue el caso del señor Gómez, quien tras su operación se las ingenió para continuar haciendo las mismas cosas que hacía antes, incluso su trabajo como albañil.

Albañil sin manos se convirtió en un ejemplo para TikTok

El señor Gómez es de Acapulco, México, pero gracias los videos compartidos por su hija Llarii Gómez, su historia llegó a personas de diversas partes del mundo, quienes inspirados por su tenacidad y perseverancia han llenado de comentarios positivos las publicaciones:

“Mi respeto y admiración para ese compa desde Chicago”, “Esas son ganas de salir adelante”, “Y muchos nos quejamos con nuestra situación, no agradecemos los privilegios que nos tocó”, “Gracias a TikTok he visto casos de personas con muchas ganas para salir adelantes y me motivan a no rendirme. Saludos desde Colombia”, “Mis respetos para esta persona magnífica”, “Es un ser trabajador, no importando las condiciones”, “Es todo un guerrero, me quitó el sombrero ante él”.



Asimismo, Llarii Gómez agradeció la ayuda económica y laboral que le ofrecieron varios internautas a su papá y de paso explicó que compartió la historia de su progenitor para que las personas “hagan conciencia” de cómo pueden aprovechar la vida sin importar su condición o las adversidades que se presenten.

