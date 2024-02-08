Entretenimiento

Un continente se romperá y dejará países a la deriva en el océano: ¿cuál es y cómo será?

Te decimos cuándo ocurrirá esta división que originará un nuevo océano en nuestro planeta

Tania Caballero.
Hace millones de años existía un solo continente en nuestro planeta llamado Pangea que con el paso del tiempo y debido a los constantes movimientos internos de nuestro planeta se dividió en Laurasia y Eurasia, los cuales dieron el origen a los continentes tal y como los conocemos hoy en día.

Lo que no sabíamos con certeza es que los fenómenos que hicieron que éstos súpercontinentes se dividieran continúan sucediendo y siguen provocando cambios que ya determinaron los científicos que sucederán en determinado momento, como la India, que se partirá en dos, y la separación de todo un continente, que dará origen a otro minicontinente.

¿Cuál es el continente que se dividirá en dos?

África es el continente que han detectado que muy pronto dejará a la deriva de un nuevo océano a algunos de sus países.

mapa de África
Imagen Unsplash

¿Por qué África se partirá en dos?

Desde tiempos inmemoriales, el interior de nuestro planeta (núcleo) arde constantemente, expandiendo su calor a la litósfera y corteza terrestre, lo cual provoca que las placas frías de la superficie de la Tierra choquen, dando origen a terremotos, tsunamis y grietas que, con el pasar del tiempo se van haciendo cada vez más grandes.

El movimiento de las placas tectónicas afecta a todo el mundo, pero en especial al continente africano, en el que los desplazamientos se han ido agudizando.

¿Cómo se dividirá África?

Una inmensa grieta está separando el continente poco a poco, incluso ya tiene un nombre: Rift de África Oriental.

La división se encuentra en el Este del continente, desde el Mar Rojo hasta Mozambique, a lo largo de Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi y Mozambique.

Esta gran grieta separará países como Somalia, Kenia y Etiopía, los cuales quedarán totalmente a la deriva en un nuevo océano (que irá desde Etiopía hasta Mozambique), según menciona 'La Razón'.

África
Imagen Unsplash

¿Cuándo empezó a dividirse África y cuándo terminará de hacerlo?

El Rift de África Oriental se formó hace 22 millones de años y cada año se separa aproximadamente 3 centímetros.

En 2018, los científicos de Royal Holloway de la Universidad de Londres advirtieron sobre esta enorme grieta en el continente.

Según la revista 'Muy Interesante', la grieta surgió a lo largo de los desiertos de Etiopía en 2005 y ya se extiende más de 56 kilómetros de largo en el desierto de Etiopía a causa de la separación de la placa tectónica de Somalia y la de Nubia.

Esta separación es un proceso que lleva millones de años y que concluirá con una división en dos de las tierra africanas.

Ken Macdonald, profesor de la Universidad de California y Santa Bárbara, explica que al ritmo actual, un mar del tamaño del actual Mar Rojo podría formarse en unos 20 ó 30 millones de años, aunque, debido a los frecuentes cambios en el núcleo terrestre, esta estimación podría acelerarse un poco en los próximos años.

