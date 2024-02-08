Un continente se romperá y dejará países a la deriva en el océano: ¿cuál es y cómo será?

Hace millones de años existía un solo continente en nuestro planeta llamado Pangea que con el paso del tiempo y debido a los constantes movimientos internos de nuestro planeta se dividió en Laurasia y Eurasia, los cuales dieron el origen a los continentes tal y como los conocemos hoy en día.

Lo que no sabíamos con certeza es que los fenómenos que hicieron que éstos súpercontinentes se dividieran continúan sucediendo y siguen provocando cambios que ya determinaron los científicos que sucederán en determinado momento, como la India, que se partirá en dos, y la separación de todo un continente, que dará origen a otro minicontinente.

¿Cuál es el continente que se dividirá en dos?

África es el continente que han detectado que muy pronto dejará a la deriva de un nuevo océano a algunos de sus países.

mapa de África Imagen Unsplash

¿Por qué África se partirá en dos?

Desde tiempos inmemoriales, el interior de nuestro planeta (núcleo) arde constantemente, expandiendo su calor a la litósfera y corteza terrestre, lo cual provoca que las placas frías de la superficie de la Tierra choquen, dando origen a terremotos, tsunamis y grietas que, con el pasar del tiempo se van haciendo cada vez más grandes.

El movimiento de las placas tectónicas afecta a todo el mundo, pero en especial al continente africano, en el que los desplazamientos se han ido agudizando.

¿Cómo se dividirá África?

Una inmensa grieta está separando el continente poco a poco, incluso ya tiene un nombre: Rift de África Oriental.

La división se encuentra en el Este del continente, desde el Mar Rojo hasta Mozambique, a lo largo de Etiopía, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi y Mozambique.

Esta gran grieta separará países como Somalia, Kenia y Etiopía, los cuales quedarán totalmente a la deriva en un nuevo océano (que irá desde Etiopía hasta Mozambique), según menciona 'La Razón'.

África Imagen Unsplash

¿Cuándo empezó a dividirse África y cuándo terminará de hacerlo?

El Rift de África Oriental se formó hace 22 millones de años y cada año se separa aproximadamente 3 centímetros.

En 2018, los científicos de Royal Holloway de la Universidad de Londres advirtieron sobre esta enorme grieta en el continente.

Según la revista 'Muy Interesante', la grieta surgió a lo largo de los desiertos de Etiopía en 2005 y ya se extiende más de 56 kilómetros de largo en el desierto de Etiopía a causa de la separación de la placa tectónica de Somalia y la de Nubia.

Esta separación es un proceso que lleva millones de años y que concluirá con una división en dos de las tierra africanas.