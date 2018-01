"Viví depresión y tristeza": Natalia Subtil cuenta en exclusiva cómo fue criar sola a su hija

La ex del hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer asegura que el papá de su hija Mía no ha visto a la pequeña desde el pasado 24 de diciembre.

Natalia Subtil es contundente al decir que no tiene una relación con Sergio Mayer Mori, padre de su hija Mía quien recientemente cumplió 1 año y 2 meses de nacida, y por primera vez confiesa que, tras verse sola con la pequeña y sin el apoyo de su ahora expareja, cayó en depresión.

En exclusiva para Univision Entretenimiento, la ahora cantante aseguró: “ Yo ya pasé la depresión y tristeza al verme sola, pero llegó un día que desperté y me di cuenta de que mi hija depende de mí, entonces les puedo decir a todas (aquellas mujeres que pasan por una situación similar) que no se caigan, que luchen como yo lo he hecho”.



Natalia pasó las fiestas decembrinas de 2017 en su país natal Brasil, pues aprovechó la temporada para que su familia conociera a su hija, ya que no había tenido oportunidad de viajar para estar con los suyos: “Fueron dos semanas padrísimas, llenas de amor y de muchos abrazos para mi nena”.

Lo que sí volvió a confirmar fue que Mayer Mori no tiene contacto continuo con su hija, pues la última vez que la vio, y eso gracias a un ‘facetime’, fue la noche del 24 de diciembre, fecha a partir de la cual no ha sabido nada de él: “La verdad no me importa tanto lo que él haga o deje de hacer, yo le quiero dar carpetazo, estoy bien así, aunque siempre voy a estar unida a él porque es el padre de mi hija, qué triste”.



De parte de la familia de Sergio, la también modelo aseguró que con la única con la que mantiene relación es con Bárbara Mori, abuela de Mía, ya que “como es mujer me entiende más que Sergio Mayer papá, pero yo no tengo ningún problema con ellos”, finalizó.