¡Siete no son suficientes! Jorge Poza y Mayrín Villanueva tienen dos integrantes nuevos en su familia

Jorge no se considera un padre celoso , por lo que deja que sus hijos disfruten plenamente la etapa como novios desde hace algunos años: “Tengo siendo suegro formalmente… Romina me hizo el favor desde hace cuatro años de hacerme suegro formal y no, no soy nada celoso”.

“Sebastián está estudiando en el extranjero hasta donde me enteré y Romina está estudiando y pues a mí sólo me queda apoyarlos y estar a su lado para cuando ellos lo requieran, no puedo estar ahí ni tampoco Mayrín. Creo que ya son dos seres independientes por hablar de alguna manera, no es que ya vivan en su departamento, pero, ya se mueven ya tienen sus compromisos académicos, ya no están en la primaria y solamente eso, apoyándolos en sus talentos”.