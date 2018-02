Confirmado: José José está hospitalizado en Miami y "tomando papilla"

Reapareció. José José está internado en el Coral Gables Hospital, un centro médico ubicado en el área metropolitana de Miami dentro del condado de Miami Dade, según informó su familia a través de un comunicado de prensa que difundió el departamento de relaciones públicas de la clínica.

“Estoy aquí en el Coral Gables Hospital para continuar mi tratamiento. Estoy pidiendo privacidad en este momento para mí y para mi familia. Agradezco a mis fans sus pensamientos y oraciones”, cita el comunicado.

José José fue trasladado el pasado 6 de febrero desde el aeropuerto de Toluca, en México a Miami, donde ya lo esperaba su esposa Sarita, quien dijo que la decisión de la familia era estar junto a 'El Príncipe de la Canción'.



Por su parte la compositora mexicana Lolita de la Colina, amiga personal de José José, dio algunos detalles del estado de salud del cantante: “Él está mejor, está tomando papilla, ya lo están alimentando vía oral y ha dado unos cuantos pasitos, despacio y con apoyo de una andadera”, explicó al programa de televisión ‘Ventaneando’ a través de una llamada telefónica en vivo.

La compositora de temas como ‘Amnesia’ expresó que no es vocera oficial del cantante, pero da a conocer el estado de salud de José José para que su público esté tranquilo: “No tengo ningún tipo de contacto con la familia, ni con la de México (Marysol y José Joel Sosa), ni con la de aquí (Sarita su esposa y su hija con el mismo nombre que radican en Miami). No he podido verlo porque no puede recibir visitas, sin embargo está acompañado por un amigo mutuo que es el que me dice los avances de José”, señaló.



Lolita dijo que en cuanto pueda recibir visitas ella acudirá a verlo: “Me he dado cuenta de que hay mucho hermetismo sobre el tema y todo mundo está detrás de la noticia, por eso tomé la llamada para informarles que ‘El príncipe de la Canción’ está bien y nos da muchísimo gusto, porque este primer paso ha sido muy despacio pero muy alentador”. La compositora también dijo desconocer cuánto tiempo estará José José en el hospital, aunque cada tres o cuatro horas tiene contacto con la persona a compaña al cantante para saber sobre los avances en su estado de su salud.

La compositora de otros cantantes como Lupita D’alessio dijo desconocer quién está solventando los gastos que está generando este nuevo internamiento de José José. El próximo 17 de febrero José José cumple 70 años, y aún se desconoce si podrá recibir visitas para ese momento.



