Con un significado especial este segundo embarazo de gemelos de Jacky Bracamontes

La noticia, aunque la llena de júbilo, no deja de ponerla "nerviosa". De hecho, cuando se enteró, sintió miedo. Y es que ese primer embarazo de Jacqueline Bracamontes se complicó al final, cuando su bebé Martín, nació sin vida, "no se quedó con nosotros en este mundo" . Su hermana, a la que hoy día llaman 'mini Jacky' , sobrevivió y se transformó en una bendición enorme, convirtiéndose en la líder de sus otras dos hermanas, Carolina (de 4 años) y Renata, de solo dos .

Como algunos recordarán, el pasado abril, Bracamontes y su esposo, el conductor de Fórmula 1, Martín Fuentes, fueron sorprendidos visitando una clínica de fertilidad, por lo que se regó como pólvora el rumor de que estaban esperando un cuarto hijo . En ese momento, la hija de don Jesús Bracamontes, 'El Profe', alegó que solo había ido a una revisión y que no estaba embarazada como se había anticipado.

Jacky Bracamontes recalcó que el doctor les había dicho qué podían hacer para lograr que su próximo hijo fuese el anhelado varón. "Entre todas las opciones que me presentó hubo una que era muy dramática... y dije no, no quiero eso".