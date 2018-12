Con saltos en su cama, Ángela Aguilar despertó y se enteró de su nominación al GRAMMY

Lo cuenta y no puede evitar emocionarse: el jueves por la noche, Ángela Aguilar le pidió a su hermana mayor que la despertara temprano este viernes para "ir a la escuela". Lo que no imaginó es que Aneliz lo haría dando saltos en su cama mientras le anunciaba que había sido nominada al GRAMMY en la categoría 'Mejor Álbum Regional Mexicano/Texano', por su producción ‘Primero soy mexicana’.

“Le pedí a mi hermana que me despertara temprano (...) porque no está sirviendo mi alarma. Y, justo como a las seis de la mañana, me despertó ¡brincándome en mi cama! Yo solo le dije ' ¿qué traes Aneliz? ¿Qué pasa?' Ahí me dio la noticia de la nominación y pues la verdad nos dio mucho gusto y las dos comenzamos a brincar de gusto. En lo particular, estoy muy emocionada”, expresó Ángela Aguilar en entrevista con Univision Entretenimiento.

Compartió además que la noticia llegó en un día muy especial porque es el cumpleaños de su mamá, Aneliz Aguilar. “ Hoy (7 de diciembre) es el cumpleaños de mi mami y la verdad me siento muy afortunada. Acabamos de ir con ella a desayunar; le dimos regalos, su pastel y le pusimos 'Las Mañanitas’ cantadas por mi abuelito Antonio. Esperamos pasar todo el día con ella disfrutándola”, comentó.



Al hablar del gran momento por el que atraviesa y el gran año que ha tenido, la menor de la Dinastía Aguilar dijo que aún “no le cae el veinte” de todo lo que ha vivido en este 2018.

“Sí, ha sido todo muy intenso y mis papás me dicen que solo es el principio. La verdad aún no me cae el veinte de todo esto. Cuando me enteré de las dos nominaciones al Latin GRAMMY, el veinte me cayó cuando estaba en el evento y creo que ahora con los GRAMMY americanos me sucederá lo mismo; (esperaré) hasta que esté ahí para poder creérmela”.

Dijo que esta nominación es el cierre del buen año que ha tenido, pero confesó que ya le urgen unas vacaciones.

“Un 2018 muy especial, la gira del Rodeo sin Fronteras con mi papá y mi hermano por Estados Unidos rompió récords de taquilla, mis dos nominaciones al Latin GRAMMY, además canté ahí, gané un premio Bandamax, fueron mis XV años y ahora una nominación al GRAMMY y pues sí ha sido un año increíble y estamos muy agradecidos por todo y pues también… ya cansados”, compartió soltando una sonrisa.

Afortunadamente para ella, solo trabajará este fin de semana en el espectáculo de Rodeo sin Fronteras y tomará unas merecidas vacaciones. “No pienso irme a alguna parte en especial. Creo voy a estar estas dos semanas entre mi casa de Los Ángeles y el rancho de Zacatecas, para cargar la batería, porque en enero volvemos con las giras y una sorpresa que tenemos por ahí preparada”, adelantó.

Feliz de tener más seguidores que su papá

Se dijo contenta por tener más seguidores en Instagram que su papá y confesó que desde su presentación el pasado noviembre en la gala de entrega de los Latin GRAMMY acumuló más de 200,000 seguidores solo en su cuenta.

“Estoy muy agradecida por todo el apoyo que he tenido de la gente, de saber que estoy en los ojos de muchas personas y solo me queda seguir trabajando y siempre dar lo mejor para no defraudar a tanta gente que siempre espera lo mejor de mí”, aseguró.

