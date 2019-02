Con Dios y sentencia criminal de por medio: padre de Kevin Fret está dispuesto a perdonar al asesino de su hijo

En una entrevista con la periodista Carolina Rosario de Primer Impacto, la familia de Kevin habló sobre lo difícil que ha sido enfrentar la muerte del cantante y la resignación que poco a poco tienen que aceptar.

Con lágrimas en los ojos Doryann Fret, hermana del artista, reveló que siente rabia porque no volverá a ver a Kevin: "Mucha y no por el hecho de cómo sucedió, sino por más que yo haga o deje de hacer él nunca va a volver".

Fermín Fret, padre del cantante, asegura que está dispuesto a perdonar al asesino de su hijo: "Cuando Dios ponga la mano y se dicte sentencia yo estoy dispuesto a perdonar al que fue, ¿sabes por qué?, porque estas personas cuando hacen esto es falta de Dios en su corazón. Mi hijo fue bueno y lo voy a recordar siempre".

El 'trapero' era muy unido a su familia, es por eso que su madre Hilda Rodríguez lo aconsejaba: "Yo en parte tenía que meterme, yo le decía 'no seas tan abierto con la gente, no confíes en la gente, tú tienes que aprender', pero él no lo veía así".

Kevin se hacía llamar ' el primer trapero abiertamente gay', sin embargo, a sus padres no les gustaba del todo la manera en que resaltaba su orientación sexual, así lo reveló en una entrevista radiofónica con Jackie Guerrido: "Está el apoyo porque son mis papás, me entiendes, pero no es tampoco de 'lo que tú estás haciendo me encanta, está super bien', porque no están al cien por ciento ahí", dijo en junio de 2018.

El cantante de boricua confesó a sus padres que era homosexual cuando tenía 18 años, situación que lo ayudó a sentir seguridad: "Kevin Fret es una persona abiertamente gay que ha tratado de conseguir el espacio que tengo ahora mismo desde hace años, pero no estaba preparado, tuve audiciones por todos lados pero no era yo, no había salido del clóset todavía, y hoy me siento poderoso, yo soy Kevin Fret el que va a romper la calle", declaró en abril de 2018 en una entrevista con el programa Rapetón.



En el video del sencillo 'Soy así' Kevin muestra abiertamente su homosexualidad, por lo que le pidió perdón a su padre: "Él me dijo 'Papi faltan minutos para que sean las 12 para que tú veas mi video, lo único que te voy a pedir es que me perdones', y eso me impactó porque independientemente de su preferencia sexual él me pidió perdón", relató Fermín Fret a las cámaras de Primer Impacto.

Doryann también es cantante, por lo que tenían algunos proyectos musicales con su hermano, sin embargo, su lanzamiento será pospuesto: "Todo a su tiempo porque quiero darle más su homenaje, todavía es su tiempo y todavía hay proyectos de él que no se han lanzado para que el público los vea. Esto va a seguir, quizá él no está físicamente pero me recorto el pelo y es como si lo vieran a él", bromeó con el gran parecido físico que tienen.

Hasta el momento las investigaciones para esclarecer el asesinato continúan, por lo que Steven Fret, hermano del artista no quiere señalar al posible asesino: " No estamos para culpar a nadie, eso es trabajo de las autoridades", dijo a Primer Impacto.