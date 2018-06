Claudia Galván pierde su cuenta de Instagram: sospecha de "dos personas que me odian"

La 'stripper' Claudia Galván , quien se dio a conocer públicamente el pasado marzo, cuando comenzó una batalla pública contra el cantante Lorenzo Méndez por la manutención de su hija Victoria, denunció este lunes que su perfil de Instagram fue 'hackeado' por gente inescrupulosa a las que se refirió como "dos personas que me odian".

"¿A quién le beneficiaría 'hackear' mi cuenta?", se preguntó en un video que publicó en su canal de YouTube, donde tras denunciar lo que le ocurrió, consignó: "No quiero juzgar a nadie, pero sí me vienen (a la mente) dos nombres (de personas a las) que les beneficiaría" que su perfil desapareciera. En tiempos recientes, Galván ha protagonizado una amarga contienda pública con Lorenzo Méndez y con su exprometida, la cantante y empresaria Chiquis Rivera. Esta última, incluso, le envió una orden de cese y desista para que no volviera a mencionarla ni en entrevistas, ni a través de las redes sociales.