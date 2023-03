Chabelo y La Chilindrina grabaron polémica película juntos que pocos recuerdan: ¿se caían mal?

Así como María Antonieta de las Nieves tuvo que esconder su embarazo en ‘El Chavo del 8’ y casi nadie lo notó, hay una producción de 'La Chilindrina' que ha pasado años desapercibida, en donde compartió créditos con 'Chabelo'.

Tras el lamentable fallecimiento de Xavier López 'Chabelo' a los 88 años, la colaboración que hizo en el cine con María Antonieta de las Nieves ha resurgido en línea y muchos fans se han dado cuenta que ambos actores tenían poca química en la pantalla.

Chabelo' y 'La Chilindrina' tuvieron una película juntos que pocos recuerdan

El proyecto cinematográfico en el que coincidieron Xavier López y María Antonieta de las Nieves como sus famosos personajes infantiles se llama ‘La Chilindrina en apuros’ y fue estrenado en 1994.

En la cinta, la protagonista viaja a ver a su tía para reclamar en su pueblo una joya que ha heredado, pero pierde a su abuela y en su búsqueda se entera que un lejano tío suyo que es gánster algo torpe, robó la joya.

La película tiene una participación especial de 'Chabelo', en una escena donde 'La Chilindrina', vestida de monaguilla, pasa por las bancas de una iglesia para recolectar el diezmo y se encuentra con el niño, quien está rezando.



En una divertida interacción entre ellos, 'La Chilindrina' le pide dinero y 'Chabelo' se niega, hasta que después de preguntar lo hace admitir que solo trae monedas, pero las avienta y vuelve a recoger, al decir que las que atrape Dios se las queda.

Entonces es cuando ella hace relucir su ingenio también y convence al personaje de Xavier López de que aviente sus monedas otra vez, solo que ahora logra recogerlas en su canasta y hasta le quita su paleta, lo que deja a 'Chabelo' llorando.

Dirigida por Juan Antonio de la Riva, la película ha despertado los rumores de que los actores no tenían buena relación laboral y tuvieron que aguantar sus diferencias y comportarse profesionalmente.



Esto se ha hablado desde que en una emisión del programa ‘Mala noche’ con Verónica Castro, donde coincidieron y sus bromas fuertes parecían ataques reales entre los actores.

Sin embargo, en 2008 coincidieron en una sesión de fotos para ‘TV Notas’ por el Día del Niño y mostraron que se llevaban bien. Incluso en diciembre de 2015 con el final de ‘En Familia con Chabelo’, La Chilindrina dijo que lo quería mucho.

“A ‘Chabelo’ lo quiero mucho, es mi amigo y no he tenido el valor de hablarle porque para mí es como darle el pésame. Es una lástima que no haya más programa para niños”.

La película también cuenta con la aparición de Pedro Romo, Jorge Russeck, Claudia Goytia, Isaura Espinoza, Luis de Icaza, Lorena Velázquez y Lili Inclán.

Además de que al inicio de la cinta se agradece a Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ por permitir usar el personaje de su creación en esta aventura separada de ‘El chavo del 8’.

