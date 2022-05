Will Smith aparecerá en ‘Bad Boys 4’: la polémica cachetada no acabó con su carrera

Conforme transcurre el tiempo, cada vez se ha hablado menos sobre la cachetada de Will Smith en los premios Oscar 2022, incluso Chris Rock ya hizo un primer chiste al respecto.

Cuando se creía que podría ser el final de la carrera de Will Smith y que iba a afrontar las consecuencias de sus actos, surgen nuevas noticias que lo respaldan. Y es que se dio a conocer que el actor sigue siendo considerado para protagonizar la película ‘Bad Boys’: te contamos los detalles.

Will Smith seguirá en ‘Bad Boys’: desmienten rumores.

Tras el infortunado evento en la premiación de los Oscar, gran parte de los rumores apuntaban a que Will Smith estaría vetado de varios de los proyectos en los que estaba siendo contemplado.

Así se pensaba de la cuarta entrega de ‘Bad Boys’, sobre la cual se decía que había sido suspendida por Sony Pictures. Sin embargo, el presidente de la empresa, Tom Rothman, desmintió esta información a través de una entrevista a Deadline.

Y es que sorprendió que, a la mitad de una respuesta, afirmara que Sony tiene una amplia variedad de propiedad intelectual, como ‘Jumanji’, ‘Bad Boys’, ‘Uncharted’ o ‘Ghosbusters’.

La mención a la colección de películas que protagonizan Will Smith y Martin Lawrence fue motivo de sorpresa, pues corría el rumor de que Sony podría llegar a aplazar los planes relacionados con la franquicia después de lo sucedido en la premiación de los Oscar.

Cuando se le preguntó directamente, el presidente de Sony afirmó sin dudar que tal información era por completo incorrecta:

No. Eso fue incorrecto. Esa película ha estado en desarrollo y todavía lo está. No había frenos que pisar por que el carro ni siquiera estaba en movimiento. Lo que pasó fue muy desafortunado, y no creo que sea realmente mi lugar comentar.



Es decir, para la suerte de sus fans, la participación de Will Smith en ‘Bad Boys 4’ es casi un hecho, pues Rothman defendió la situación por la que atravesó el actor:

Conozco a Will Smith desde hace muchos años, y sé que es una buena persona. Ese fue un ejemplo de que una muy buena persona puede estar pasando por un muy mal momento en frente del mundo. Creo que su disculpa y su arrepentimiento son genuinos, y creo en el perdón y la redención.

¿Qué pasará con los demás proyectos de Will Smith?



Will Smith pudo conservar el Premio Oscar que ganó. Pero, tras pedir perdón públicamente por sus acciones, el actor renunció a la Academia y se le aplicó un castigo de 10 años de expulsión que le imposibilitará acudir a estas ceremonias.

Por otra parte, Netflix lo tenía contemplado para protagonizar la película ‘Fast and Loose’. Sin embargo, después de lo ocurrido no se dieron más noticias al respecto. Se piensa que lo más probable es que se aplace el proyecto o que la participación de Smith sea descartada definitivamente.

También había especulaciones sobre si Netflix o Apple podrían llevar a cabo una película biográfica sobre el actor, pero tras la famosa cachetada ninguna de las dos empresas se ha pronunciado al respecto.

Lo que sí es un hecho es que la película ‘Emancipation’ ya estaba grabada antes de la polémica que desató el actor, por lo que se espera que se estrene a lo largo de este año. Sin embargo, podría verse retrasada su fecha de lanzamiento.