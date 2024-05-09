'The Office' tendrá un spin-off: Quiénes serán los protagonistas y otros detalles de la nueva serie

Video 'The Office' terminó hace 11 años, ¿qué fue de los actores? Algunos ya no triunfaron

‘The Office’ está de vuelta, aunque no de la manera en que muchos pensarían: será con un spin-off que ya se está produciendo. A continuación te contamos todo lo que se sabe de esta nueva serie.

Todo sobre el spin-off de ‘The Office’

La nueva serie se desarrollará dentro del mismo universo que ‘The Office’ y contará con el equipo de documentalistas que inmortalizó la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton.

'The Office' tuvo 9 temporadas, aunque Steve Carell no apareció en todas Imagen NBC



En la búsqueda de un nuevo tema para su documental, llegarán a un histórico periódico en el Medio Oeste que está al borde de la extinción y cuyo editor intenta revivirlo con la ayuda de reporteros voluntarios.

Greg Daniels, el creador original de la versión estadounidense, está detrás de esta nueva serie junto con Michael Koman. Ambos se desempeñan como productores ejecutivos, al igual que Ricky Gervais y Stephen Merchant, quienes crearon la versión británica que inspiró el otro show.

De acuerdo con la información de ‘Variety’, la nueva serie, producida por Universal Television, contará con la actuaciones Domhnall Gleeson (‘Cuestión de tiempo’, ‘El Renacido’ y ‘Black Mirror’) y Sabrina Impacciatore (‘The White Lotus’ y ‘7 donne et un mistero'), cuya producción está programada para comenzar en julio.

Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore serán los protagonistas del spin-off de 'The Office' Imagen Getty Images



Los detalles sobre los personajes que desempeñarán Impacciatore y Gleeson se mantienen en secreto, debido a las grandes expectativas que ha creado este nuevo show, aunque las fuentes de ‘The Hollywood Reporter’ señalan que Daniels y Koman han estado buscando talentos disponibles para la segunda mitad de este año.

¿De qué se trata ‘The Office’ y por qué es tan popular?

A continuación tenemos algunos spoilers de ‘The Office’, sigue leyendo bajo tu propio riesgo.

Alerta de spoilers Imagen Vix



La versión estadounidense de ‘The Office’ se desarrollaba en Scranton, Pensilvania, y sigue las vidas del personal de la empresa de papel Dundler Mifflin en un documental falso, teniendo entrevistas con cada uno de ellos en diferentes partes de la oficina, reaccionando a lo que van viviendo.

A pesar de que han pasado más de diez años desde que se emitió el último episodio de ‘The Office’ en NBC, la serie sigue ganando popularidad y atrayendo a nuevas generaciones de fanáticos gracias a su realismo, ya que muchas personas se identificaron con las diversas situaciones que pasaban en la oficina.

Sin dejar a un lado el excelente guión y las actuaciones entrañables, su humor incómodo también es un elemento importante por el que el show triunfó por 9 temporadas.

Angela Kinsey, Kate Flannery, Steve Carell, Phyllis Smith y Jenna Fischer en 'The Office' Imagen NBC



