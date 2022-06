Así lucen los actores de 'The Office' a 17 años de su estreno (uno fue nominado al Oscar)

Después de intentar obtener el rol de Capitán América en el MCU (y no lograrlo), Krasinski apareció como Mr. Fantastic en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' en el 2022. No se sabe si regresará a ese papel, pero Marvel Studios tiene planes de una película de los 'Fantastic Four', por lo que sus fans no pierden la esperanza de verlo como un superhéroe muy pronto.