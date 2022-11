Lo que ‘The Crown’ no mostró sobre la entrevista de Lady Di (William sabía sobre Camilla)

La quinta temporada de ‘The Crown’ se centró especialmente los sucesos que la princesa Diana enfrentó en la década de los noventa, como el accidente en el que Lady Di se quedó sin frenos, o la polémica entrevista que dio al periodista Martin Bashir de la BBC años antes de su muerte.

Aunque la serie de Netflix explicó los puntos centrales que se hablaron en esta conversación, omitió otros sobre los que la princesa de Gales se pronunció.





Lo que sí salió sobre la entrevista de Lady Di en ‘The Crown’, la serie de Netflix



Cómo era de esperarse, ‘The Crown’ hizo especial énfasis en los puntos más recordados que Diana confesó a través de esta entrevista en la vida real.

Quizá el más impactante de todos fue la revelación que hizo respecto a su vida en pareja con respecto a Camilla Parker Bowles: “éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”.

También se mostró que, en su momento, Lady Di cuestionó la capacidad del príncipe Carlos de llegar a tomar el papel como rey (cuya fecha de coronación está agendada para un día especial para Harry y Meghan Markle). Estas fueron sus palabras exactas:

"Ser rey [para el príncipe Carlos] será un poco más sofocante. Y porque le conozco, considero que el trabajo principal, como lo llamo, le traería enormes limitaciones, y no sé si podría adaptarse a eso".



También se vio en ‘The Crown’ que habló sobre la depresión posparto que sufrió después del nacimiento del príncipe William, sobre su separación con Carlos III y sobre la soledad y dolor que vivió como miembro de la familia real.

Además, fue en esta entrevista (como lo muestra la serie de Netflix) en donde la princesa Diana afirmó que le gustaría ser reina en los corazones de la gente, pero que no se veía siendo la reina del Reino Unido.

Lo que ‘The Crown’ no mostró sobre la entrevista de la princesa Diana a la BBC



Aunque no salió en la popular serie de Netflix, la princesa Diana habló sobre otros puntos importantes de su vida en la entrevista con Martin Bashir en 1995.



Por ejemplo, habló sobre lo difícil que fue para ella lidiar con los medios de comunicación todo el tiempo, pues se veía a sí misma como una especie de producto con el que la gente ganaba dinero.

También afirmó que esta atención sobre su persona evidenció la preferencia de las personas por ella por encima de su marido, lo cual, además de hacerla sentir incómoda, fue motivo de muchos celos y situaciones complicadas en su relación.

De la misma forma, confesó que llegó a autolesionarse en brazos y piernas, por la presión de las altas expectativas que se tenían sobre su desarrollo como madre, esposa y princesa de Gales. No solo eso, sino que profundizó en otro padecimiento que le afectó en gran medida: la bulimia.

"Tuve bulimia durante varios años. Y eso es como una enfermedad secreta. Te la infliges a ti misma porque tu autoestima está en un punto bajo, y no crees que seas digna o valiosa".



Por si fuera poco, Lady Di confesó que tuvo una conversación con su hijo, el príncipe William, en la cuál le explicó que “eran tres en su matrimonio” algo que no mostró la serie de Netflix:

"Fui a la escuela y le dije a Guillermo que si algún día encontraba a alguien que amara en la vida debía aferrarse a él y cuidarlo. Y si tenía la suerte de encontrar a alguien que le amara, entonces debía protegerlo. Él me preguntó qué había estado pasando y si yo podía responderle a algunas preguntas. Me preguntó: '¿Es esa la razón por la que el matrimonio se ha roto?'. Y yo dije: 'Bueno, éramos tres en este matrimonio y la presión de los medios de comunicación fue otro factor, así que las dos cosas juntas fueron muy difíciles. Y aunque yo todavía quería a papá, no podía vivir bajo el mismo techo que él, ni tampoco con él'"



¿Conocías todas las confesiones que hizo la princesa Diana en la entrevista con la BBC? ¿Cuál te impactó más?