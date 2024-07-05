Series de Netflix

La duda de ‘That ‘70s Show’ que ‘That ‘90s Show’ no ha resuelto (tiene que ver con un personaje)

Tras el estreno de la parte 2 de ‘That ‘90s Show’, los fans aún se quedaron con una pregunta de ‘That ‘70s Show’ sin resolver.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video ¿'That 90s Show' solo le copia a 'That 70s Show'? Las referencias de la temporada 2 a la serie original

En 2023, Netflix estrenó ‘That ‘90s Show’, un ‘spin-off’ de ‘That ‘70s Show’ situado 20 años después de la serie original. Si bien la producción presenta a un nuevo grupo de adolescentes liderados por Leia Forman (hija de Eric y Donna Forman), en más de una ocasión ha hecho un guiño a sus predecesores.

En la parte 1, por ejemplo, la audiencia vio de nuevo a Wilmer Valderrama, Mila Kunis y Ashton Kutcher en sus icónicos personajes de Fez, Jackie y Michael Kelso.

PUBLICIDAD

No obstante, los fans de la serie original han notado un gran ausente en las referencias de la nueva historia, que solo se hizo más evidente en la parte 2.

‘That ‘90s Show’ no explica qué pasó con Steven Hyde de ‘That ‘70s Show’

Cuando la serie de Netflix vuelve a introducir a alguno de los personajes anteriores, suele explicar qué pasó con ellos. Así es como sabemos que Jackie y Michael han mantenido su relación intermitente por años (la última vez que se les vio estaban a punto de casarse por segunda ocasión) y que Fez se convirtió en un exitoso estilista, aún con esperanzas de encontrar a su otra mitad.

Kelso y Jackie (Ashton Kutcher y Mila Kunis) en ‘That '90s Show’.
Kelso y Jackie (Ashton Kutcher y Mila Kunis) en ‘That '90s Show’.
Imagen The Grosby Group // Carsey-Werner Company / Netflix

Más sobre Series de Netflix

‘Adolescencia’, final explicado: ¿Por qué Jamie decide declararse culpable?
0:54

‘Adolescencia’, final explicado: ¿Por qué Jamie decide declararse culpable?

Cine y Series
¿Por qué la empresa se llama Medusa? El nombre oculta un poderoso significado
0:44

¿Por qué la empresa se llama Medusa? El nombre oculta un poderoso significado

Cine y Series
Final explicado de ‘Medusa’: El ‘demonio Hidalgo’ está detrás de todo (y es muy obvio quién es)
0:59

Final explicado de ‘Medusa’: El ‘demonio Hidalgo’ está detrás de todo (y es muy obvio quién es)

Cine y Series
‘Ciudad tóxica’: ¿Qué es el cadmio y por qué dañó a los bebés? La serie no explicó todo
1:01

‘Ciudad tóxica’: ¿Qué es el cadmio y por qué dañó a los bebés? La serie no explicó todo

Cine y Series
¿Qué es una bomba lapa? Danger asegura que eso causó el atentado de Bárbara en ‘Medusa’
0:49

¿Qué es una bomba lapa? Danger asegura que eso causó el atentado de Bárbara en ‘Medusa’

Cine y Series
¿Por qué Cassandra podía prenderse y apagarse sola? La ciencia lo puede explicar
0:53

¿Por qué Cassandra podía prenderse y apagarse sola? La ciencia lo puede explicar

Cine y Series
Este niño se hizo viral por una serie de Netflix y lo hallaron luego de 8 años desaparecido
0:57

Este niño se hizo viral por una serie de Netflix y lo hallaron luego de 8 años desaparecido

Cine y Series
¿‘Cassandra’ es pura ciencia ficción o sí pueden existir las casas inteligentes como en la serie?
0:56

¿‘Cassandra’ es pura ciencia ficción o sí pueden existir las casas inteligentes como en la serie?

Cine y Series
Cassandra no es la verdadera villana de la serie: este personaje es mucho peor
1:09

Cassandra no es la verdadera villana de la serie: este personaje es mucho peor

Cine y Series
¿Qué enfermedad tenía la hija de Cassandra? Su padre fue el culpable de todo
0:56

¿Qué enfermedad tenía la hija de Cassandra? Su padre fue el culpable de todo

Cine y Series


Sin embargo, hay una duda de los personajes originales que aún no se resuelve: ¿qué pasó con Steven Hyde después de ‘That ‘70s Show’? Él era parte esencial del grupo y, hasta ahora, ni siquiera se ha mencionado, por lo que no ha habido resolución de su personaje.

'That 70s Show'
'That 70s Show'
Imagen Carsey-Werner Productions

La polémica de Danny Masterson, actor de Steven Hyde en ‘That ‘70s Show’

Si bien la producción de la serie no ha dado motivos por los cuales olvidó a Steven Hyde, todo se podría centrar en la polémica que rodea al actor en la vida real, Danny Masterson.

A finales del 2017, el histrión fue acusado por cuatro mujeres de abuso sexual. Dos años después, la situación escaló hasta una demanda legal contra él y la Iglesia de la Cienciología, de la que era un miembro prominente y que, según argumentaron las víctimas, lo protegió por años.


En junio de 2020, fue declarado culpable de haber violado a tres mujeres, aunque no fue sino hasta mayo de 2023 cuando se le dictó sentencia por dos de esos cargos. Actualmente cumple una condena de 30 años en la cárcel.

PUBLICIDAD

Vale la pena recordar que, previo a sus problemas legales, Danny Masterson se había reunido con Ashton Kutcher en ‘The Ranch’, también de Netflix. Cuando se destaparon las denuncias en su contra, la productora borró su personaje de la serie y cortó toda relación laboral con él.

En la ficción, ¿qué crees que fue de Steven Hyde de ‘That ‘70s Show’?

Relacionados:
Series de NetflixSeriesNetflixTelevisión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX