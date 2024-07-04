'That '90s Show': ¿Por qué los actores de 'That '70s Show no aparecen en la parte 2 de la serie

Video ¿'That 90s Show' solo le copia a 'That 70s Show'? Las referencias de la temporada 2 a la serie original

La parte 2 de ‘That ‘90s Show’ dejó varias preguntas abiertas en el aire. Una de ellas tiene que ver con los actores originales de ‘That ‘70s Show’: ¿por qué no regresaron Eric, Fez, Jackie o Michael, pero Donna sí?

¿Por qué en la parte 2 de ‘That ‘90s Show’ no apareció Eric, el papá de Leia?

La primera parte de la serie de Netflix trajo de regreso a algunos de los más entrañables personajes de ‘That ‘70s Show’, como Eric, Donna, Jackie, Michael o Fez. Esa primera historia introdujo a los primeros dos como los padres de la nueva protagonista, Leia, por lo que los fans de la serie original tuvieron un vistado de Topher Grace y Laura Prepon en sus icónicos personajes.

Leia y Eric Forman en 'That '90s Show'. Imagen Patrick Wymore / Netflix



En esta segunda parte, volvimos a ver de nuevo a Donna, pero el gran ausente fue Eric, que, según se dijo en la trama, no pudo dejar la ciudad de Chicago.

En la vida real, Topher Grace no se incorporó a la serie de Netflix por problemas con su “agenda y otros desafíos”, reveló Callie Haverda, quien interpreta a Leia en ‘That ‘90s Show’ a ‘The Wrap’.

Pese a que la ausencia de Eric fue notable, Laura Prepon ganó mayor relevancia en la serie, apareciendo más tiempo en su papel como la mamá de Leia. Detrás de cámaras, la actriz también tuvo un rol importante, pues dirigió algunos de los episodios de ‘That ‘90s Show’.

'That '90s Show' Imagen Netflix

Otros actores de ‘That ‘70s Show’ tampoco regresaron a ‘That ‘90s Show’

La primera parte de la serie, también reveló un poco de qué había sido del resto del grupo de amigos. Jackie y Michael son los padres de Jay, el novio de Leia, y en el único episodio en el que Mila Kunis y Ashton Kutcher salieron, contaron que estaban a punto de casarse por segunda ocasión.

La historia de Fez se exploró más a fondo, contando que era un exitoso estilista y tuvo una relación con Sherri, la nueva vecina de los Forman.

A pesar de las esperanzas de los fans de que los actores hicieran otro cameo en la serie, este no sucedió.

En abril pasado, Kunis dijo a ‘Entertainment Tonight’ que ni ella ni su esposo retomarían sus personajes porque “ya hicimos lo nuestro, introdujimos a nuestro hijo y listo”.

Por su parte, Wilmer Valderrama afirmó a ‘People’, en una entrevista a mediados de junio, que “no tenía tiempo” para integrarse de nuevo a ‘That ‘90s Show’, puesto que estaba trabajando en la serie ‘NCIS’.

'That '90s Show' Imagen Netflix