‘That '90s Show’: el final explicado de la parte 2 y las preguntas que dejó la serie de Netflix

¿'That 90s Show' solo le copia a 'That 70s Show'? Las referencias de la temporada 2 a la serie original

En enero de 2023, Netflix estrenó ‘That '90s Show’, una secuela de ‘That '70s Show’, en la que Red y Kitty vuelven a abrir las puertas de su casa a un grupo de adolescentes. En esta ocasión, a su nieta, Leia, y sus amigos.

El pasado 27 de junio, llegó parte 2 de la historia a la plataforma de streaming. En la nueva entrega, Leia regresa a Point Place para su segundo verano de aventuras y el grupo termina envuelto en algunos dramas. A continuación, profundizamos en el final de estos capítulos y lo que se podría esperar en los siguientes.

Advertencia: este artículo cuenta con spoilers de la parte 2 de ‘That '90s Show’.

Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers

El final explicado de parte 2 de ‘That '90s Show’

La segunda parte de la serie explora la relación entre Leia y Jay después de que el verano pasado ella estuvo a punto de besar a su mejor amigo. Luego de que el secreto entre los dos se revela, Nate termina su relación con Nikki, aunque descubren que mantenerse alejados el uno del otro es más complicado de lo que imaginaron al inicio.

Por su parte, Gwen vive su propio romance con un chico completamente opuesto a ella. Ozzie se enfrenta a su primer desamor y, poco a poco, comienza a vivir abiertamente como gay.

En el último capítulo, los chicos aprovechan que Red y Kitty irán de viaje a París para organizar una gran fiesta en su casa. Los planes perfectos de todos los personajes se comienzan a caer poco a poco: el abuelo de Leia revela que le tiene tanto miedo a volar que no piensa subirse al avión y la fiesta de los adolescentes se sale de control con tantos invitados.

'That '90s Show'



En los últimos minutos, Kitty condiciona a Red para tomar el vuelo a París, pero su piloto está tan borracho que asegura que no puede estar al volante del avión.

Aunque Leia y sus amigos logran deshacerse de sus invitados, aparece un nuevo problema: dos hombres chocan contra su casa y su carro queda estancado en la cocina de los Forman. Así es como conocemos al hijo de Leo, Sonny, quien se encargará de su negocio tras su ‘jubilación’.

'That '90s Show'

Las preguntas de ‘That '90s Show’ que la parte 3 tendrá que resolver

El capítulo 8 de la parte 2 de ‘That '90s Show’ dejó varios cabos sueltos, que los fans esperan se resuelvan en la siguiente entrega.

Uno de ellos es qué pasará con los abuelos Forman: ¿se quedarán estancados en el aeropuerto, podrán concretar ese viaje a París o regresarán a su casa para encontrar los destrozos de la nueva generación?

Además, la serie de Netflix deberá resolver la relación entre Nate y Nikki. A pesar de haber terminado su noviazgo, en la parte 2 de ‘That '90s Show’ vivieron situaciones intensas (incluyendo un susto por creer que ella estaba embarazada). Al verla cantar en la fiesta, Nate parece admitir que se volvió a enamorar de ella, ¿qué les deparará el futuro?

'That '90s Show'



Otro personaje que deberá enfrentar su futuro amoroso es Gwen. Cole le dijo que solo tienen una noche antes de que se vaya a la universidad y, si bien deciden aprovecharla al máximo, nunca se muestra si decidirán tener una relación a distancia o le pondrán punto final a su romance.

El amor de Jay y Leia también quedó en suspenso: ambos estaban listos para “dar el siguiente paso” en su relación, pero, por diversas circunstancias, no lo logran. Al tratarse de un momento tan importante, no es de extrañarse que esa trama se explore en la siguiente parte de ‘That '90s Show’.

'That '90s Show'



Aunque Ozzie parece no tener cabos sueltos, futuros episodios se podrían centrar aún más en su experiencia como adolescente gay.

¿Cuándo se estrena la parte 3 de ‘That '90s Show’?

Los siguientes episodios de la serie de Netflix llegan el 24 de octubre de 2024.

'That '90s Show'