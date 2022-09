Taylor Lautner vivió "una pesadilla" para convertirse en Jacob de ‘Twilight’: contó qué hizo

Para el papel de Jacob, el hombre lobo enamorado de la protagonista, Taylor Lautner tuvo que ganar mucho músculo y presumir un físico atlético: lo que no todos imaginaban es que la transformación física fue muy complicada para el actor.





Taylor Lautner calificó como una “pesadilla” una parte de su preparación para ‘Twilight’

El actor habló con Yahoo Life sobre su gran pasión por la comida: desde prepararla hasta degustarla, en una entrevista publicada el pasado 29 de agosto.

En medio de la conversación, comentó que la dieta que menos ha disfrutado fue la que tuvo que seguir para darle vida al hombre lobo en la saga de ‘Twilight’.

Para empezar, el personaje de Jacob requirió que subiera 35 libras (casi 16 kilos). Una vez que llegó a ese peso, debía mantenerlo, por lo que el actor se vio obligado a consumir alrededor de 5 mil calorías al día.

Taylor Lautner reveló que su alimentación en ese entonces consistía en:

“Camotes crudos, hamburguesas de pavo y batidos de proteína que eran básicamente lodo”.



Por ello, consideró que en el “departamento de la dieta” su experiencia en ‘Crepúsculo’ fue una “pesadilla absoluta”.

“El cuerpo era genial para el rol, pero la cantidad de ejercicio, disciplina y comida que tuve que tener para lograrlo, no lo recuerdo con cariño”, añadió en el mismo sentido en una entrevista con E! News.



Sobre el entrenamiento al que se tuvo que someter para darle vida a Jacob, Taylor Lautner aseguró:

“Fue difícil porque a mis 17, 18 y 19 años, no podía hacer nada de cardio y tenía que ganar tanto músculo como fuera posible, así que sí comenzaba a sudar durante mi entrenamiento, mi entrenador me paraba y cuando terminábamos, literalmente me decía ‘ve a Carl’s Jr. y come una hamburguesa doble, triple’”.

Taylor Lautner reveló si estaría dispuesto a volver a darle vida a Jacob en ‘Crepúsculo’

Lo cierto es que, a pesar de lo difícil que le resultó llevar esa dieta, el actor le guarda gran cariño al hombre lobo de la saga.

Así lo expresó en la citada conversación con E! News, publicada el pasado 26 de agosto, en la que, además, dejó ver que estaría dispuesto a darle de nuevo (en un proyecto hipotético):

“Es un buen personaje al que es fácil querer, así que nunca le diría que no, porque es Jacob Black, es un tipo adorable".



En la mencionada conversación, Taylor Lautner teorizó sobre qué pasó con su personaje a 10 años del final que vimos en la pantalla grande.

“Está en su felices por siempre con Renesmee, porque ahí es donde yo me quedé y él es un chico muy leal”.