A los 60, Sharon Stone consiguió el papel de una veinteañera y así fue como lo logró

Sharon Stone, protagonista de las películas ‘Basic Instinct’ (1992-2006), es una de las famosas de Hollywood que no se deja vencer por los prejuicios que la industria impone a las actrices mayores de 40 años.

En el pasado, Nicole Kidman denunció que existe discriminación por la edad de las féminas envueltas en el mundo del cine y la televisión.

Sin embargo, Stone logró revolucionar a la industria al conseguir el protagónico de ‘All I wish’ (2017), un rol creado para una mujer veinteañera.

Sharon Stone logró cambiar la edad de su personaje en ‘All I wish’

El guion original de la película (también conocida como 'El mejor regalo es el amor' en Latinoamérica o 'El mejor regalo' en España) contemplaba a Senna Berges, una veinteañera irresponsable que trabaja en el mundo de la moda.

A pesar de ser simpática, le es difícil conseguir una relación seria porque su vida se basa en fiestas y ‘vivir el momento’ sin preocupaciones hasta que conoce a un hombre llamado Adam.

Se suponía que la veterana de Hollywood fuera la mamá de Senna, pero la actriz pensó que sería mucho más interesante que ella fuera la protagonista.

Y es que en la vida real, una mujer madura tiene más presión para poner en orden su vida a comparación de una joven que empieza a explorar su autonomía.

A la par, buscó reivindicar la imagen de las personas arriba de 50 años, a los que suelen representar como “ancianos aburridos” en los audiovisuales.

“Simplemente no creí que tener una mujer de 25 años que no tuviera su vida resuelta fuera tan interesante. Todo sería más audaz y se sentiría más importante si la madre de la protagonista se enferma y las dos son mayores, porque esto es lo que sucede en la vida real. Estas son las cosas con las que todos realmente tenemos que lidiar, pensar y aceptar”, comentó en una entrevista con ‘Vanity Fair’ en 2018.

Así fue como Sharon Stone reivindicó el concepto de amor en ‘All I wish’

De hecho, con el cambio en la edad de la protagonista el argumento sobre el amor propio y de pareja obtuvo un significado más profundo, ya que fue tratado desde una perspectiva más madura.

“Creo que a medida que envejecemos, no creemos que todo venga de tu pareja. Creemos que una pareja es una parte de nuestra vida, pero no todo el pastel, y ya no decimos: “Tú me completas”. Entendemos que venimos completos, y dos almas completas se unen en una sociedad como iguales. No estamos esperando a que un hombre venga y nos diga: “Ahora eres un ser humano completo”. Cada uno de nosotros debe encontrar su integridad, y esa integridad es el mayor regalo que tenemos para dar a los demás".