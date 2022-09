'The Rings of Power': Halbrand podría ser un personaje de ‘Lord of the Rings’ (no es Sauron)

'The Rings of Power' ya tiene a su primer gran villano con el elfo caído Adar , pero la serie de Amazon también podría estar contando el origen de uno de los seres más temibles de la Tierra Media, además de Sauron.

Halbrand no aparece en los libros de J.R.R. Tolkien por lo que es difícil saber qué le depara y aunque se teoriza que podría ser Sauron disfrazado, por lo poco que se ha mostrado podría estar relacionado con otro un personaje de ‘The Lord of the Rings’.