'Secuestro del vuelo 601': ¿Qué idioma hablan Borja y Toro en la serie de Netflix?

Video Así fue el secuestro del vuelo 601: la aterradora historia real que inspiró la serie de Netflix

A pocos días de su estreno, la serie 'Secuestro del vuelo 601' ya se encuentra en el top 10 de lo más visto en Netflix. La trama, basada en hechos reales sobre el secuestro del vuelo HK 1274, que el 30 de mayo de 1973 despegó de la ciudad de Pereira en Colombia con destino a Medellín, pasó más de 55 horas en el aire.

Los secuestradores, Borja y Toro, usan otro idioma para comunicarse

PUBLICIDAD

Con la historia han surgido algunas dudas sobre si el Frente Popular Revolucionario existe o cuál es el idioma en que hablan los secuestradores en algunas ocasiones y aquí te explicamos.

El idioma español es el que predomina en los capítulos, ya que los pasajeros son latinos; sin embargo, en algunas ocasiones se puede escuchar a los secuestradores hablar en un idioma distinto, especialmente cuando se encuentran molestos o acorralados.

'Secuestro del vuelo 601', serie de Netflix Imagen Netflix

¿En dónde se habla el idioma guaraní que hablan los villanos de la serie 'Secuestro del vuelo 601'?

Se trata del idioma guaraní, el cual es una lengua indígena hablada en varios países de América del Sur como Paraguay, donde alrededor de 6.5 millones de personas lo utilizan como su idioma materno. Este ha sobrevivido a lo largo del tiempo y ha sido preservado por las comunidades indígenas que lo hablan. Es una lengua que tiene una rica historia y cultura detrás de ella, y que sigue siendo hablada y utilizada en la actualidad a pesar de que no lo parezca.

Imagen Thinkstock

En Argentina, el guaraní se habla en zonas del nordeste del país, como las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, partes del este de la provincia del Chaco y en puntos aislados de Entre Ríos. Asimismo, en Bolivia, el guaraní es una de las lenguas indígenas oficiales desde el año 2000. En Brasil, el municipio de Tacuru, en el estado de Mato Grosso del Sur, también lo tiene como idioma oficial desde 2010, junto al portugués.

Esto se puede confirmar mediante los subtítulos de Netflix, los cuales mencionan en qué momentos tanto Toro como Borja, personaje que es de Paraguay, hablan en guaraní.

PUBLICIDAD

Al final, ambos utilizan un lenguaje en común para comunicarse además del español, lo que da una conexión única entre ambos, la cual es vital para llevar a cabo el secuestro del vuelo 601.

Imagen Netflix



Si bien muchos pensarían que la inclusión de este idioma fue algo positivo, resulta que en Internet se creó todo un debate respecto a la pronunciación del guaraní por parte de los actores Valentín Villafañe y Alián Devetac, pues aunque algunos externaron que lo hicieron bien al ser actores de Argentina y Brasil respectivamente, muchos otros expresaron lo contrario y que debieron estudiar mejor el idioma.