Marvel lanza el primer vistazo de su nueva serie 'Secret Invasion': te explicamos cómo verlo

Desde el año pasado Marvel comenzó a promocionar la serie 'Secret Invasion' , la cual retoma los acontecimientos vistos en 'Spider-Man: Far From Home', donde se descubre que Nick Fury ha estado en el espacio desde hace tiempo en una misión alterna y en la Tierra, el Skrull Talos ha tomado su lugar.

El 12 de junio se estrenará el primer capítulo de manera oficial en la plataforma de Disney+ y para sorpresa de los fans, Marvel decidió crear una divertida dinámica para conocer sus primeros 5 minutos.

¿Cómo puedes ver el adelanto del primer capítulo de 'Secret Invasion? Marvel responde

Todo empezó el 8 de junio cuando en la cuenta de @MarvelStudios en Twitter se publicó el link https://www.theinvasionhasbegun.com/?c=mx, pero al entrar, los internautas se encontraron con un fondo negro y unas letras verdes que pedían ingresar una contraseña.

Aunque esto confundió a muchos en un inicio todo cobró sentido después de que Marvel posteara una serie de imágenes que prometían aportar la clave para descifrar el misterio; sin embargo, para hacerlo más interesante fueron borradas de la cuenta minutos después.

En poco tiempo los fans notaron que se podían ensamblar y como resultado formaron una especie de tablero, donde se escondían diversos caracteres que formaban el esperado código de acceso.



Tras varios intentos muchos comenzaron a enfurecer porque no podían encontrar la respuesta correcta y pidieron que en caso de que alguien la tuviera tuviera la amabilidad de difundirla.

"'¿Alguien sabe la contraseña de Secret Invasion? no puedo entrar todavía", "Ya por favor pasen la contraseña, me desesperé", "Tengan compasión de los que no podemos encontrar nada", "No guardé todas las fotos y ahora no puedo descifrar la clave", "Ya hice muchos intentos y no puedo", fueron algunos comentarios en Twitter.



Al final, varias personas afirmaron que la clave era RSD3PX5N7S y al teclearla en la página antes mencionada, da un acceso directo para ver las primeras escenas del show donde aparecen Everett Ross y un personaje llamado Agente Prescod, quien asegura que existe una invasión alienígena.

El clip es un resumen útil, ya que da un contexto sobre lo que han estado haciendo los Skrulls desde la última vez que aparecieron en las cintas del MCU, pero eso sí, el material únicamente está disponible en inglés y sin subtítulos en otro idioma.

Después del "dolor de cabeza" que fue para algunos este acertijo felicitaron a Marvel por crear una campaña de marketing entretenida y muy original.



Ahora que la lo sabes puedes visitar a la página web https://www.theinvasionhasbegun.com/?c=mx e ingresar el código RSD3PX5N7S para ver el adelanto de 'Secret Invasion'.

