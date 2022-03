Samuel L. Jackson cree que debió ganarse un Oscar por 'Pulp Fiction': criticó a la Academia

Samuel L. Jackson es uno de esos nombres que son leyenda en Hollywood y reconocido en todo el mundo gracias a sus magistrales actuaciones.

A sus 73 años, ha acumulado más de 190 participaciones en el mundo del espectáculo y parece que seguirá haciéndolo, ya que su retiro no está cerca.

Samuel L. Jackson como JulesWinnfield

El actor tiene un sin fin de papeles inolvidables; sin embargo, quizá el más famoso gracias a la cultura pop, es el de Jules Winnfield en la cinta 'Pulp Fiction' de Quentin Tarantino.

Allí encarnó a un hombre que trabajaba para el criminal Marcelus Wallece y, junto a su compañero Vincent Vega ,se encargaba de arreglar varios asuntos en su nombre, como asesinar a sangre fría.

En la trama se plantea abandonar ese trabajo, pues argumenta que Dios le perdonó la vida al dejarlo vivir tras un incidente que pudo matarlo.

Su espectacular actuación en las escenas es, hasta la fecha, considerada una de las mejores de la historia. Un año después del estreno de la película, en 1995, Samuel L. Jackson fue nominado a la categoría de Mejor Actor de Reparto junto a Gary Sinise, Paul Scorfield, Martin Landau y Chazz Palminteri.

Al final, el premio Oscar fue para Martin Landau en la cinta 'Ed Wood', donde hizo el papel del fallecido actor Bela Lugosi, una figura importante del cine de terror de los años treinta.



Con opiniones divididas respecto a la elección, el actor del MCU se fue con las manos vacías de la ceremonia de premiación y desde entonces no ha vuelto a ser nominado en ninguna otra categoría.

El actor afirmó que debió ganar un premio Oscar hace años

A más de 20 años de aquel suceso, Samuel L. Jackson habló sobre su nominación a la presea del Oscar y reveló a principios de marzo del 2022, que "debería haber ganado ese" premio.

Si bien no enfatizó el nombre de su personaje ni de qué presea, posteriormente dejó en claro durante una entrevista para 'The Times' que se refería a los Premios de la Academia.

“Mi esposa y yo fuimos a ver 'Bugsy'¡Maldita sea! ¿Ellos fueron nominados y yo no? Supongo que los negros suelen ganar por hacer cosas despreciables en la pantalla. Como Denzel Washington por ser un policía horrible en 'Training Day'. Todas las cosas geniales que hizo en papeles inspiradores como 'Malcolm X?' No, se lo daremos a este h¨********. Así que tal vez debería haber ganado uno. Pero los Oscar no mueven la coma en tu cheque, se trata de conseguir asientos y he hecho un buen trabajo al hacerlo".



El actor afroamericano criticó a los Premios Oscar y también, lanzó una sugerencia, pues opina que el evento debería albergar una estatuilla para la cinta más popular.

"Todas las películas son válidas. Algunos van al cine para emocionarse mucho. A otros les gustan los superhéroes. Hay gente que ha tenido carreras de éxito, pero nadie puede recitar una línea de sus papeles. Yo soy el tipo que dice que deberían dar un Oscar a la película más popular, porque en eso consiste el negocio".

Samuel L. Jackson recibirá su primer Oscar este 2022

Como cada año, los Premios Oscar dan estatuillas honorarias a actores seleccionados y Jackson recibirá la suya el próximo 25 de marzo en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores, la cual se realiza desde 2009 antes del magno evento que celebra lo mejor del cine.