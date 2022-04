Salma Hayek inicia rodaje en México: conoce la historia y a sus protagonistas

A sus 55 años Salma Hayek no solo se convirtió en una heroína de Marvel en ‘Eternals’, también se ha adentrado de lleno en su faceta como productora con su compañía Ventanarosa Productions y su más reciente proyecto llegará de forma exclusiva para el servicio premium de streaming VIX+.

La actriz mexicana ya ha servido como productora executiva en la serie ‘Monarca’ (2019-2021) en Netflix y la película ‘Ella es Cristina’ de Gonzalo Maza, pero ésta será la primera película que su empresa Ventanarosa Productions haga con TelevisaUnivision para esta plataforma.

‘Quiero tu vida’, la película producida por Salma Hayek



La cinta de fantasía romántica empezó su filmación este 12 de abril en la Ciudad de México. La trama cuenta la vida Nico, un joven futbolista, interpretado por Erick Elías, que tenía una carrera en ascenso hasta que una lesión lo alejó de las canchas y ocho años después vive añorando sus años de fama.

Sin embargo, una inesperada oportunidad se le presenta a Nico para lograr esa vida, pero se dará cuenta que la fama y la gloria pueden ser engañosas y la felicidad no siempre llega como uno lo espera.

“Interpretar a un jugador de fútbol representa un reto que me emociona y me saca de mi zona de confort. Llevo casi dos meses entrenando y ensayando con Jorge Colón, un director con el que tenía muchas ganas de volver a trabajar. La historia me encantó porque además de ser un reto físico, me obliga a tener varios cambios de imagen. Además estoy feliz de volver a trabajar en México”, dijo Erick Elías, protagonista de 'Quiero tu vida'.



El resto del elenco también demostró su emoción por el proyecto y la pasión que sienten respecto al deporte y a sus personajes, pues representan las inseguridades y defectos que todos tenemos.

“La historia de ‘Quiero tu vida’ me encanta y me fascina mi personaje, Sofi del Mar. Sofi es una mujer muy egocéntrica; es ella y luego ella. Estoy trabajando en que, a pesar de su narcisismo, me quede meganatural”, comentó Bárbara de Regil.

“A mí me encanta el fútbol, y hacer una película que se desarrolla en este mundo me emociona mucho. Esta historia tendrá gran acogida en la audiencia porque con la inmediatez de las redes sociales, todo el tiempo deseamos la vida que no tenemos. El pasto siempre se ve más verde del otro lado, pero esta película nos plantea que hay que agradecer y valorar lo que tenemos”, dijo la actriz Zuria Vega en un comunicado de prensa.

¿Quiénes forman parte del elenco de ‘Quiero tu vida’?



Los actores que protagonizan esta película son Erick Elías (‘Tormenta en el paraíso’ y ‘El hotel de los secretos’), Zuria Vega (‘Que te perdone Dios’ y ‘Mi marido tiene familia’), Bárbara de Regil (‘El torito’ y ‘Rosario Tijeras’), Jesús Zavala (‘La Boda de Valentina') y Natalia Téllez (‘Logout’ y ‘Te acuerdas de mí’).

La película es dirigida por Jorge Colón (‘Sin ella’ y ‘Tired of Kissing Frogs’), con el guion de José Tamez y García Castro. Y, además de Salma Hayek, fungen como productores José Tamez y Jorge García Castro.

La cinta ‘Quiero Tu Vida’, así como el servició premium de streaming llamado ViX+, que tendrá más de 50 series y películas originales, estarán disponibles en el segundo semestre de 2022.