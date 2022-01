‘Perfectos Desconocidos’ causó polémica en Egipto: quieren prohibir Netflix en el país

De acuerdo con medios locales, el ministro de cultura de Egipto, Khaled Abdel Jalil, quien también está a cargo de la censura en las películas del país, la propuesta de “prohibir Netflix” no puede llevarse a cabo ya que ‘Perfectos Desconocidos’ árabe no fue producida en Egipto, sino en Líbano. Por esa razón, el gobierno egipcio no tiene poder sobre la cinta.