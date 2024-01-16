Quiénes son los invitados de Aarón Díaz en Reconexión, la serie de viajes más vista de ViX

La serie Reconexión, conducida y producida por Aaron Díaz , se ha convertido en uno de los títulos más vistos de ViX gracias a su contenido, pues en episodios de 30 minutos, el actor se dedica a recorrer destinos en México, algunos poco conocidos y otros de gran tradición, pero todos con encanto, aventura y rica comida.

Reconexión está disponible en ViX desde enero del 2024 con 10 capítulos dedicados a Guanajuato, Chihuahua, Nayarit, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila, Jalisco, Veracruz, Querétaro y Estado de México.

¿Qué celebridades acompañan a Aarón Díaz en Reconexión, la serie de ViX que recorre México?



En cada programa Aarón Díaz, a quien por cierto también puedes ver en telenovelas como Teresa y Clase 406 en ViX, es acompañado por una celebridad, algunos de talla internacional y cantantes y deportistas mexicanos. Incluso Lola Ponce, esposa del conductor, es una de las invitadas en dos capítulos. Conoce quiénes son algunos de los compañeros de aventura de Aaron Díaz:

Alejandro Edda, actor de ‘Fear The Walking Dead’, en Reconexión de ViX



El actor mexicano, quien cuenta con una trayectoria actoral en Estados Unidos, es el invitado de Aarón Díaz para recorrer el estado de Guanajuato. Juntos visitarán San Miguel de Allende, el emblemático Cerro del Cubilete, se deleitarán con algunos platillos típicos de la región y vivirán la experiencia del temazcal.

Alejandro Edda también es parte del recorrido por Coahuila y juntos descubrirán más de la Sierra de Arteaga, el Valle de Parras y el desierto de Cuatro Ciénegas.

Alejandro Edda, invitado de Aarón Díaz a Reconexión de ViX. Imagen ViX

Paola Longoria, medallista mexicana, acompaña a Aaron Díaz en Reconexión



La raquetbolista número 1 en el ranking mundial, multimedallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, es otra de las invitadas de Reconexión. Paola Longoria estuvo con Aarón Díaz en Querétaro, donde vivieron la experiencia de estar hospedados en el único hotel con temática de la Revolución Mexicana. Además, se divirtieron en un parque de bicicletas en Amealco y fueron testigos del proceso de creación de las tradicionales muñecas Lele.

Paola Longoria en Reconexión de ViX. Imagen ViX

Kalimba es uno de los invitados de Reconexión con Aaron Díaz



El cantante y Aarón Díaz exploraron Tlaxcala, ubicado al centro de México, con la Ruta del Pulque, bebida alcohólica tradicional mexicana de un sabor peculiar. Además, se sumergieron en un paseo a caballo, Kalimba fue sorprendido por una experiencia de música multilingüe y disfrutaron el espectáculo de los bailarines Hue Hues.

Kalimba y Aaron Díaz recorrieron Tlaxcala para Reconexión. Imagen ViX

Lola Ponce, esposa de Aarón Díaz, lo acompaña a recorrer Oaxaca y Jalisco en Reconexión de ViX

La cantante argentina llegó como invitada sorpresa justo cuando Aaron Díaz comenzaba la ruta por el estado de Oaxaca. Juntos se embarcarán por un viaje a través de los paisajes, la cultura y la rica gastronomía del estado y demostrarán que ningún accidente arruinará su viaje.

En otro capítulo, Lola y Aarón recorrerán Puerto Vallarta, Jalisco, lugar de origen del actor, acompañados de sus hijas. Un recorrido muy especial, pues la familia del conductor conocerá un poco más de sus raíces.

Lola Ponce y Aaron Díaz en Reconexión de ViX. Imagen ViX

Luis ‘El Matador’ Hernández invitado a Reconexión, la serie de viajes de ViX



El exfutbolista fue el encargado de acompañar a Aaron Díaz en su recorrido por Veracruz y enseñarle los lugares llenos de aventuras que tiene el estado.El son jarocho, un paseo por el pueblo de Coatepec, el acuario y las dunas de Chachalacas, son parte de este divertido programa.

No te pierdas Reconexión, un gran viaje por México en el que descubrirás lugares secretos, increíbles y llenos de aventura.