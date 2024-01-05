ViX.

Aarón Díaz estrena Reconexión: México por ViX

Aarón Díaz, recorre 20 mil kilómetros y 50 ciudades, para conocer los rincones más maravillosos de México. Un camino lleno de comunidades, historias, amigos y aventuras para reconectar con este hermoso país.

Por:
Univision
Video Tráiler: Reconexión México

Aarón Díaz regresa a la televisión con Reconexión: México, un programa que ya puedes disfrutar en ViX y que sigue al actor en un recorrido de 20 mil kilómetros por 50 ciudades en diferentes estados mexicanos para reconectar con sus raíces.

Durante toda la serie, Aarón Díaz y sus invitados especiales exploran los rincones más interesantes y desconocidos de su querido país, conocen a personas locales y le dan a la audiencia una perspectiva única de las raíces, los sabores, las culturas y el pueblo mexicano.

La serie documental original de ViX es una producción de Aarón Díaz, Tim Sexton y Fernando Mills, cofundadores de Reconexión Productions.

Quién es Aarón Díaz

Aarón nació en la cuidad de Puerta Vallarta y es hijo de un mexicano y una estadounidense. Pasó su infancia entre San Miguel de Allende, México, y Palo Alto, California.

Ha disfrutado una carrera artística de 20 años, en muchos casos como protagonista de cine y televisión. Su amor, admiración y conexión con la naturaleza le dieron la idea de crear Reconexión: México.


