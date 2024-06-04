Nicholas Galitzine será He-Man en el live action de 'Amos del Universo': Fecha de estreno y más

Video 'La idea de ti': las referencias a Harry Styles, la química de los protagonistas y otros secretos de la película

He-Man es un personaje de caricaturas de los años ochenta conocido gracias a la serie 'He-Man y los Amos del Universo', donde él y sus compañeros se enfrentan a las fuerzas del mal de Skeletor para salvar el planeta Eternia y proteger los secretos del Castillo Grayskull.

¿Quién protagonizará el live action de 'Amos del universo y cúando se estrena?

Durante años se ha intentado realizar un live-action de esta historia y ahora está tomando forma. Después de una larga búsqueda, se encontró al actor que interpretará a este personaje de cabellera rubia y grandes músculos, Nicholas Galitzine.

Según el portal Screenrant, la compañía a cargo del proyecto será Mattel Films, la misma que llevó al cine 'Barbie' en 2023. La película de He-Man llevará el título "Masters of the Universe" y será dirigida por Travis Knight, director ejecutivo del estudio de animación Laika. El guion, meticulosamente elaborado, es obra de Chris Butler y se basa en un primer borrador escrito por David Callaham, Aaron Nee y Adam Nee.

Los primeros rumores indican que este filme live-action se estrenará en 2026. Aquí está su sinopsis oficial, la cual da una idea a los fans sobre cuál será su trama.

"'Masters of the Universe' sigue al Príncipe Adam, también conocido como He-Man, quien se estrella contra la Tierra en una nave espacial cuando era niño y, décadas después, regresa a su planeta natal para defenderlo de un ser malvado conocido como Skeletor. Pero para derrotar al poderoso villano, necesita descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man, al que en este mundo se refiere como “el hombre más poderoso del universo".



Por el momento, Galitzine es el único actor confirmado, pero se espera que todo el elenco sea anunciado antes de que termine el año.

Imagen Getty Images y Mattel



En su cuenta oficial de Instagram, el británico compartió la noticia y añadió lo honrado que estaba por ser elegido para el rol.

"Estoy más que orgulloso de anunciar que interpretaré a Adam, Príncipe de Eternia, en 'Masters of the Universe'. Llevo mucho tiempo soñando con interpretar a alguien con su corazón, su humor y su heroísmo".

Nicholas Galitzine y su carrera actoral

Aunque podrías pensar que Nicholas Galitzine es un actor poco reconocido, resulta que en los últimos años su nombre ha ganado fuerza. El joven de 29 años comenzó su carrera en 2014 en producciones de su país, pero se volvió famoso en Hollywood por participar en las series 'Cenicienta' de 2021, 'Mary & George', y la cinta 'Red, White & Royal Blue'.

Sin duda, su papel más destacado hasta el momento es el de Hayes Campbell en"La idea de ti', donde actúa junto a Anne Hathaway bajo el rol de Solènem, una madre soltera de 40 años que termina enamorándose de Hayes, quien curiosamente es un reconocido ídolo pop en el filme.

Por el momento se desconoce si a partir de ahora Galitzine se centrará en moldear su físico para su rol como He-Man o si tiene otros proyectos a los cuales les dará prioridad.

Imagen Getty Images y Prime Video