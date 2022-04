La carrera de Will Smith no está acabada: Michael Bay quiere seguir trabajando con él

La cachetada a Chris Rock en los Premios Oscar 2022 es algo que Hollywood y el propio Will Smith nunca olvidarán. No solo fueron cancelados los proyectos del actor, sino que fue expulsado de todos los eventos de la Academia durante los próximos 10 años.

Para muchas personas, esos contundentes castigos significaban el fin en la carrera de Will Smith en Hollywood. Por suerte para el actor, existen directores que no ven con malos otros continuar trabajando con él.

Will Smith tiene un aliado: Michael Bay no dudaría en trabajar con él

A pesar del escándalo que provocó Will Smith y su agresión en contra de Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, existe un director que no lo pensaría dos veces antes de incluirlo en uno de sus proyectos: Michael Bay.

La mente detrás de la saga 'Transformers', reveló en una entrevista para 'Entertainment Weekly' que sin dudarlo volvería a trabajar con el protagonista de 'Independence Day'. “Absolutamente, 100 por ciento”, fueron las palabras de Bay cuando se le preguntó si estaría dispuesto a dirigir a Will Smith de nuevo.

El director aseguró que Smith es una persona muy ecuánime y equilibrada, por lo que no tendría problemas de darle un nuevo papel en alguno de sus proyectos.

Michael Bay se encuentra en una gira para promocionar 'Ambulance', su nueva película, por lo que la prensa no perdió la oportunidad para preguntarle acerca de la famosa cachetada, debido a la relación profesional que tiene con Will Smith.

A Bay no le agradó mucho la situación, por lo que de acuerdo con 'Variety', le respondió a uno de los reporteros que habían cosas más importantes de las cuales hablar, como la situación de la guerra en Ucrania. Pero aun así el director se dio tiempo para hablar con 'Entertainment Weekly' de lo sucedido.

“Al principio pensé: ‘¿Esto acaba de pasar?. Entonces vi el grito de Will. Ese era un verdadero grito de Will. Will es un luchador increíble. Ha estudiado boxeo”



Michael Bay aseguró que la reacción de la gente ha sobredimensionado la agresión de Will Smith a Chris Rock, ya que si bien estuvo mal el comportamiento del actor, no fue un golpe que hubiera puesto en peligro la vida del comediante, como ha leído en redes sociales.

“ La gente dice 'Oh, podría haberlo matado'. No, una cachetada, es diferente. ¿Un golpe? Sí, puedes matar a alguien, pero Will le dio una cachetada”



Michael Bay dirigió a Will en algunas de sus películas más icónicas, 'Bad Boys' y 'Bad Boys II', las cuales juntaron la impresionante cantidad de 400 millones de dólares en taquillas de todo el mundo. Smith volvió a la saga en 'Bad Boys for Life', cinta que superó la recaudación de sus predecesoras y tuvo a Michael Bay en un cameo.