'El estafador de Tinder' y otras películas de hombres que engañaron mujeres con sus encantos

La película 'El estafador de Tinder' en Netflix es atrapante gracias a su historia y la idea de que una persona haya podido conseguir engañar a tantas mujeres solo con su palabra, pero él no es el único seductor en el cine que se ha salido con la suya gracias a sus encantos.

Alex es un rompecorazones nato y alquila sus encantos para enamorar a mujeres que están atoradas en una relación donde no admiten que son infelices. Aunque todo empieza a complicarse cuando es contratado para separar a Juliette y Jonathan y todo se vuelve personal.