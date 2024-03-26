Películas y series muy sensuales para 'juguetear' con tu pareja: elevarán la temperatura

Video Las series y películas más candentes en streaming: las escenas íntimas de una de ellas fueron reales

A veces, una noche de cine en casa puede volverse mucho más emocionante cuando decides explorar géneros un poco más 'picantes' con tu pareja.

Si estás buscando agregar un toque de sensualidad a tu cita romántica, te compartimos algunas películas y series eróticas disponibles en plataformas de streaming que seguramente encenderán la chispa entre ustedes.

6 películas y series sensuales en streaming para noches románticas en pareja

'365 días'

El drama polaco del año 2020 sigue a Massimo, un capo de la mafia italiana interpretado por Michele Morrone, quien se cruza con Laura (Anna María Sieklucka), una ejecutiva que viaja a Italia. Massimo la secuestra y le ofrece 365 días para enamorarse de él.

A medida que pasa el tiempo, ella experimenta el conocido Síndrome de Estocolmo, el cual se presenta cuando los rehenes o víctimas crean vínculos con sus captores, y su relación se vuelve cada vez más intensa. Sin embargo, su amor se ve amenazado por los enemigos de Massimo. La película disponible en Netflix se desarrolla en torno a esta peligrosa y apasionada historia llena de escenas que elevarán tu temperatura.

El juego de las llaves'

La serie de televisión mexicana disponible en Amazon Prime Video se centra en cuatro parejas de amigos que, en un intento de revitalizar su vida sexual y explorar nuevas experiencias, deciden participar en un intercambio de parejas. Lo que comienza como un juego aparentemente inocente se convierte rápidamente en una serie de eventos que desafían las relaciones, ponen a prueba los límites personales y revelan secretos ocultos.

'The Handmaiden'

El largometraje desarrolla en la década de 1930, durante la ocupación japonesa en Corea, y cuenta la historia de una joven criada coreana, Sook-Hee, que se involucra en un plan para estafar a una rica heredera japonesa, Lady Hideko, junto con un estafador que se hace pasar por un conde.

Para lograrlo, cuenta con la complicidad de Sook-Hee, quien se gana la confianza de la heredera. A medida que avanza la trama, se desarrollan escenas y situaciones que exploran la sensualidad, la manipulación y los deseos ocultos de los personajes. La relación entre Sook-Hee y Lady Hideko se vuelve cada vez más compleja, con un trasfondo de intriga, secretos y una tensión erótica que se intensifica a lo largo de la película.

'The Handmaiden' se encuentra disponible en Amazon Prime.

'Bonding'

Con dos temporadas disponibles en Netflix, la comedia dramática estadounidense ganó popularidad por su enfoque único y entretenido. Creada por Rightor Doyle, la serie se basa en la vida de una estudiante de psicología que trabaja como dominatrix en Nueva York. Con una trama que combina humor, drama y exploración de la sexualidad, ofrece una perspectiva fresca y divertida sobre temas que hasta el día hoy pueden ser considerados tabú.

La serie es ideal para ver en pareja debido a su combinación de comedia inteligente, diálogos ingeniosos y exploración de temas relacionados con la sexualidad y las relaciones humanas.

'Easy'

Se trata de una antología que se centra en la vida de diversos personajes en la ciudad de Chicago. La trama de la serie explora las relaciones humanas, la sexualidad y las complejidades de la vida moderna a través de diferentes historias independientes en cada episodio.

Aborda temas como la intimidad, monogamia, infidelidad y la exploración de diferentes estilos de vida, sin caer en estereotipos y su fortaleza radica en ser capaz de presentar historias realistas y complejas sin juzgar a sus personajes. La serie cuenta con tres temporadas disponibles en Netflix.

Trilogía 'Cincuenta sombras de Grey'

Basada en las novelas de E.L. James, ha sido objeto de intenso debate desde su lanzamiento, indudablemente dejaron una marca en la cultura popular y en las conversaciones sobre romance y sexualidad, tanto así que se volvió en un clásico cuando se piensa en películas eróticas. Aunque la franquicia ha sido criticada por su representación de relaciones tóxicas y su enfoque en el BDSM, también generó interés por su narrativa envolvente y su exploración de temas como el deseo, la pasión y el autodescubrimiento.

Ver esta compilación en pareja puede ofrecer una experiencia única porque proporcionan un punto de partida para discusiones significativas sobre la sexualidad y las expectativas en una relación.

'Cincuenta sombras de Grey' se encuentra en Prime Video, MAX y Netflix.



¿Tú cuál otra serie o cinta añadirías al listado? Dinos en los comentarios.